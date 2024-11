Junta de Acción Comunal de San Victorino hace duro llamado a Galán tras tiroteo

Desde la Junta de Acción Comunal de San Victorino hicieron un llamado urgente a alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , esto por el reciente tiroteo presentado en el sitio que dejó el saldo de dos muertos y varios heridos.

La invitación que hacen es que se puedan realizar acciones contundentes por la organización del espacio público y la implementación de una política pública en San Victorino para los formales, informales y vulnerables.

Cabe destacar que en lo corrido del año el número de muertos en San Victorino ha incrementado y señalan no tener apoyo desde la alcaldía Mayor de Bogotá, lo que se traduce en la poca protección de derechos colectivos.

Mediante un comunicado, la Junta de Acción Comunal se pronunció y dio a conocer las falencias que han visto en la administración y cómo esto ha afectado en la seguridad y la adecuada organización del espacio público.

El comunicado fue emitido este domingo 17 de noviembre, donde la junta acción comunal expresó lo siguiente:

“En lo transcurrido del año 2024 en San Victorino el número de muertos se ha incrementado por la falta de compromiso institucional por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá en relación a la protección de derechos colectivos de los comerciantes formales, informales, vulnerables, residentes y visitantes del sector en relación al espacio público.

Es lamentable observar que no hay actuaciones de fondo por parte de la administración distrital, no hay una organización del espacio público, no hay una oferta institucional para los vulnerables, no hay garantías para los comerciantes formales, no hay compromiso contra el microtráfico, contra la extorsión y contra las organizaciones criminales.

Un barrio como Santa Inés, centro San Victorino, que ti tiene más de 300.000 visitantes al día, más de 20.000 comerciantes formales y 10.000 informales, la convierte en una zona especial de cuidado, toda vez que se concentra el principal comercio de Bogotá y de Colombia. Está a un par de cuadras de la Casa Presidencial ¿En caso de un desastre, una emergencia o una calamidad, como aplicar un plan de evacuación y prevención de riesgo, cuando el espacio público está totalmente ocupado?.

Se creó una Subcomisión en el Concejo de Bogotá con siete concejales, para realizar un seguimiento a las problemáticas de San Victorino con presencia institucional de Movilidad, Seguridad, IPES, IDRD, Salud, DADEP, Gobierno, entre otras entidades y, sin embargo, a la fecha presente el alcalde Carlos Fernando Galán no ha hecho presencia en ninguna de las cuatro sesiones realizadas.

A pesar de que la Junta de Acción Comunal promovió una Acción Popular en relación a la organización del espacio público, que ya fue fallada en primera instancia a favor de todos los actores de San Victorino, es lamentable observar la desidia y la falta de voluntad de la administración distrital para tomar decisiones profundas en materia de políticas públicas para el sector.

Señor alcalde, ¿cuántos muertos más en San Victorino para tomar acciones contundentes? Rechazamos que no se proteja la vida. ¡Estamos solos!”, fue lo que escribieron en el comunicado.

Hasta el momento, el alcalde de la capital no se ha pronunciado ante el llamado de la Junta de Acción Comunal, y se desconoce qué acciones implementará para mitigar la inseguridad en este sector de la capital.

