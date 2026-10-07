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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / La ‘Paloma de la paz’ de Botero será intervenida tras sufrir un accidente en el Museo Nacional

La ‘Paloma de la paz’ de Botero será intervenida tras sufrir un accidente en el Museo Nacional

La ‘Paloma de la paz’ de Fernando Botero sufrió daños tras caer de su pedestal en el Museo Nacional de Bogotá. Expertos evaluarán la pieza para determinar las intervenciones necesarias.

Vista general de la escultura ‘Paloma de la paz’, una de las obras del maestro Fernando Botero.
Vista general de la escultura ‘Paloma de la paz’, una de las obras del maestro Fernando Botero. Foto Ministerio de Cultura.
Por: EFE
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Actualizado: 7 de oct, 2026

La simbólica ‘Paloma de la paz’ que el artista Fernando Botero donó a Colombia en 2016 será intervenida luego de sufrir un accidente por el descuido de una visitante del Museo Nacional que se estaba tomando una foto, anunció este miércoles el Ministerio de Cultura.

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La escultura, hecha de bronce, con 70 centímetros de altura, presenta "abolladuras en el metal, producto del impacto en diferentes puntos", especialmente en el pico, por lo que tendrá que ser intervenida por un profesional en conservación y restauración de bienes muebles.

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El incidente, reportado en un comunicado conjunto del Ministerio de Cultura y del Museo Nacional, se presentó la mañana del martes, cuando una de las visitantes del museo se recostó sobre el pedestal de un metro de altura donde se encontraba la escultura para tomarse una fotografía de recuerdo y, "aunque la pieza contaba con sus respectivos soportes de sujeción en dos puntos de la base para evitar su deslizamiento, la derribó sin intención".

"Afortunadamente, tanto ella como el resto de los visitantes salieron ilesos, pero la escultura cayó (desde la tercera planta) sobre su lateral izquierdo en una rejilla de hierro ubicada en el segundo piso del Museo", añade el comunicado.

Según una primera evaluación, realizada justo después del incidente, ‘La Paloma de la paz’ "se encuentra estable, gracias a su estructura y materialidad resistente (fundida en bronce)".

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"Sin embargo, el Área de Conservación del Museo Nacional de Colombia realizó un diagnóstico más profundo, en el que se evidenciaron rayones y abrasiones con pérdida de capa pictórica en zonas como la cabeza, la cola, las alas y la base", precisaron el ministerio y el museo.

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Durante la última década, esta pieza de Botero se ha convertido en el símbolo del acuerdo de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), a nombre del Estado colombiano, con la guerrilla de las FARC.

La emblemática paloma estaba exhibida en el Museo Nacional, a donde regresó en julio pasado antes del cambio de Gobierno, cuando el entonces presidente Gustavo Petro (2022-2026) ordenó trasladarla desde la Casa de Nariño, donde permaneció a lo largo de su mandato.

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