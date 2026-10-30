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Ladrón fue dado de baja por cliente que reaccionó a un intento de robo en licorera de Bogotá

El hecho ocurrió en el barrio La Cabaña, Engativá, donde tres sujetos habrían intimidado a clientes y empleados. La Policía busca a los dos hombres que escaparon en un vehículo gris.

370350_Policía // Foto: Referencia AFP
Policía.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Bogotá, esta vez en el barrio La Cabaña, de la localidad de Engativá, donde un presunto delincuente murió luego de recibir varios disparos cuando, al parecer, participaba en un intento de robo a una licorera. Los otros dos hombres que lo acompañaban escaparon del establecimiento y son buscados por las autoridades.

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De acuerdo con la información conocida en El Ojo de la Noche, tres sujetos llegaron hasta el establecimiento comercial con armas de fuego e intimidaron a los clientes y empleados que se encontraban en el lugar. Al parecer, su objetivo era apoderarse del dinero correspondiente a las ventas del día.

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Sin embargo, uno de los clientes que estaba siendo víctima del asalto también tenía un arma de fuego y reaccionó contra los presuntos delincuentes. En medio del intercambio de disparos, uno de los señalados asaltantes recibió impactos de bala y murió en el sitio.

El cuerpo del hombre quedó en la parte exterior de la licorera. Según el reporte, el sujeto llevaba un tapabocas con el que cubría parte de su rostro, por lo que las autoridades adelantan las labores necesarias para establecer su identidad.

Los otros dos presuntos responsables escaparon en un vehículo de color gris y habrían tomado rumbo hacia el centro de Bogotá. De acuerdo con las primeras versiones conocidas por las autoridades, uno de ellos podría estar herido, motivo por el que se adelantan verificaciones en diferentes centros médicos de la capital para tratar de ubicarlo.

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Unidades de la Policía y de la Sijín asumieron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, identificar al hombre que murió y establecer quiénes serían los otros dos participantes del intento de hurto.

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Por su parte, la persona que disparó contra los presuntos delincuentes entregó el arma de fuego a la Policía Nacional para que sea incorporada a la investigación. Según la información entregada en el reporte, el ciudadano cuenta con permiso para portar el arma, por lo que las autoridades también deberán establecer las condiciones en las que se produjo el uso de la misma.

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