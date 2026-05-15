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Ladrón intentó robar cadena de oro, se estrelló contra poste y murió en Suba, Bogotá

En videos que circulan en redes sociales se puede evidenciar cómo el presunto delincuente está tendido en el césped. Las autoridades acordonaron la zona para recopilar las respectivas pruebas.

Ladrón murió en Suba, Bogotá, este 15 de mayo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Un presunto ladrón murió este viernes en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de intentar robar una cadena de oro y terminar estrellándose contra un poste mientras huía en motocicleta. El hecho ocurrió en el sector de Las Villas y, según información preliminar, la víctima del asalto sería un militar retirado que reaccionó utilizando un arma de uso personal con salvoconducto vigente.

De acuerdo con el reporte conocido inicialmente, el delincuente habría abordado a la víctima para quitarle una cadena de oro. En medio de la situación, el hombre asaltado sacó su arma y disparó en dos ocasiones contra el presunto delincuente, quien emprendió la huida en motocicleta.

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Sin embargo, metros más adelante, exactamente en la carrera 58 con calle 136, el motociclista perdió el control del vehículo, cayó sobre la vía y terminó impactando violentamente contra un poste ubicado en el separador. El hombre habría muerto de manera inmediata en el lugar debido a la gravedad del choque.

Autoridades llegaron al sitio para atender la situación en Suba

Habla la Policía sobre el hurto

Sobre el caso se pronunció el teniente coronel Julio César Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, quien confirmó que los hechos comenzaron con el robo de una cadena por parte de un hombre que se movilizaba en motocicleta.

“La víctima reacciona utilizando su arma de uso personal con salvoconducto al día, disparando e impactando a esa persona”, explicó el oficial.

El coronel agregó que, tras recibir los disparos, el motociclista continuó avanzando algunos metros antes de perder el control de la moto y chocar contra el poste. Asimismo, indicó que cuando las autoridades llegaron al sitio, la víctima del hurto se presentó voluntariamente ante la zona de atención policial para informar lo sucedido.

La Policía confirmó que el ciudadano que accionó el arma será presentado ante la Fiscalía General de la Nación junto con el arma incautada, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta las respectivas indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas del caso y determinar la legalidad de la reacción armada.

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