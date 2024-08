Ladrones roban hasta 10 celulares por noche en TransMilenio en suroccidente de Bogotá

El suroccidente de Bogotá se ha convertido en el escenario de una preocupante ola de robos a usuarios del sistema TransMilenio, específicamente en el sector comprendido entre la avenida Ciudad de Cali y la calle 40 Sur, cerca del portal de las Américas.

Según denuncian los habitantes y víctimas al Ojo de la noche para Mañanas Blu, un grupo de seis criminales ha instaurado un "horario" para cometer sus delitos, operando principalmente entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

Estos delincuentes aprovechan las polisombras colocadas por las obras en curso para ocultarse y atacar a los pasajeros desprevenidos. Los ladrones suben a las ventanas de los buses para forzarlas y raparles los celulares a los usuarios. Según testimonios recogidos, en una sola noche pueden robar hasta 10 celulares, lo que ha generado una creciente preocupación entre los residentes de la localidad de Kennedy.

Uno de los testigos, quien ha presenciado los robos, comentó: "Esperan a que el semáforo se ponga en rojo cerca del centro comercial Milenio y cuando identifican a una víctima, hacen la escalera humana, abren la ventana y le rapan su teléfono. Después, se van como si nada hubiera pasado".

Además, denuncian la participación de bicitaxistas en estos delitos, quienes transportan a los delincuentes hacia sectores como Patio Bonito y Vista Hermosa, donde se esconden para luego continuar delinquiendo.

La falta de respuesta efectiva por parte de la Policía es otro de los problemas señalados. Los residentes afirman que han realizado numerosas llamadas de emergencia, pero los agentes suelen llegar cuando los ladrones ya han huido, o simplemente no aparecen.

"No es por disociar a la Policía, pero no se les ve por acá. Los he llamado varias veces y no llegan, o pasan de largo y no pasa nada", lamentó un denunciante.

Los habitantes del sector esperan que las autoridades tomen medidas urgentes para frenar la acción de esta banda, conocida como Los ventaneros, y que se haga justicia por sus actos.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: