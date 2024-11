“Le estaba pidiendo fotos sin ropa”: menor que habló con hijo de general asesinado en Bogotá

Sigue el misterio detrás de la muerte del hijo de inspector general de la Policía, el general William Rincón, asesinado a tiros en el barrio Quiroga, sur de Bogotá. Blu Radio conoció el relato de una de las dos menores de edad que sostuvo conversaciones a través de redes sociales con el joven de 21 años días antes de su muerte.

De acuerdo con la joven, él las contactó a través de Instagram y desde allí les solicitaba a ella, y a otra menor, fotos íntimas.

Y es que relatos de otros testigos del hecho conocidos por Blu Radio dejan ver que, al parecer, el joven de 21 años fue citado por la familia de una de las dos menores en ese sector del sur de la ciudad, allí fue que se registró primero un reclamo que rápidamente pasó a convertirse en una riña que terminó en la muerte de Juan Felipe Rincón.

“Yo tuve contacto con él, me contactó por Instagram debido a que él se hablaba con una niña con la que yo trato. La niña me dijo que me lo iba a presentar y todo normal, hasta que pues yo me acuerdo que el 23 tuvimos un problema porque nos enteramos que el muchacho le estaba pidiendo fotos sin ropa a la menor de edad y la menor de edad pues obviamente le siguió el paso, igualmente le mandaba fotos sin ropa”, dijo una de las dos menores, en diálogo con Blu Radio.

De acuerdo con el relato de la menor, el joven la contactó para que se encontraran supuestamente en un centro comercial de Bogotá y de allí habrían tomado rumbo al apartamento de Juan Felipe, lugar desde el cual salieron hacia el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe, donde finalmente ocurrieron los hechos.

“A lo que llegamos acá pues obviamente pues la muchacha, la mamá de la niña le hizo el reclamo, la idea era enfrentarlo con policía. La estuvimos llamando mucho tiempo y no llegó, luego llegó el guardaespaldas de él diciendo que era de la Policía Nacional. El hombre estaba como, no sé, estaba llevado de las drogas porque estaba moviendo mucho la cara y nos miraba todo súper raro y empezó a dispararnos”, dijo la joven.

Asesinato hijo del general William Rincón Foto: captura de video NC y suministrada a Blu Radio

De acuerdo con lo que dijo la joven, en medio de la riña, ella y vecinos de la zona le hicieron varios llamados a la Policía para que acudiera a este punto de la ciudad; sin embargo, llegaron cuando ya había sido asesinado Juan Felipe Rincón.

Testigos en el sitio indican que la única persona que disparó el arma de fuego fue el escolta del joven hijo del general, a pesar de que en el lugar de los hechos hubo una segunda arma que está en poder de las autoridades.

Luego del tiroteo, la comunidad del sector intentó linchar a la escolta del joven de 21 años, quien quedó grabado en video de cámaras de seguridad del sitio donde ocurrieron estos hechos el pasado domingo 24 de noviembre.

“La comunidad se nos unió, empezaron a pegarle al guarda espaldas con palos, con botellas, con piedras. Hasta que ya se lo llevaron pues no supe más, solamente supe por las noticias que lo tenían detenido”, concluyó.

Escenda el crimen del hijo del general William Rincón en Bogotá Foto: captura de video NC