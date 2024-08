Esto le podría pasar al conductor que atropelló y mató a presunto ladrón en Bogotá

Ladrones que se movilizaban en una motocicleta le robaron el celular a un hombre que se movilizaba en un carro. Una vez cometieron el hecho, los delincuentes intentaron huir en la moto; sin embargo, en ese momento la víctima arrancó y terminó atropellando a los ladrones, causándole la muerte a uno de ellos.

Un caso que nuevamente abre el debate sobre hasta dónde llega la legítima defensa de la víctima de un hurto. La respuesta penal, es un poco más compleja, por lo que el abogado Iván Cancino, decidió tratar de explicar a través de sus redes sociales qué es lo más probable que pase con el conductor.

"La legítima defensa no es para venganza": abogado Iván Cancino



Ante la controversia generada por este caso, el abogado penalista Diego Cancino ha ofrecido su análisis jurídico, aclarando algunos puntos clave sobre la figura de la legítima defensa en este tipo de situaciones.

"En el video se ve que uno de los atracadores muere y otro está gravemente lesionado. Preguntan si esto es legítima defensa. Pues miren, en ese caso específico ya hay dos videos que permiten dar una mejor orientación. Se nota que el señor va a subirse al carro a pie cuando le hurtan el celular. Luego, los delincuentes huyen en moto, y él se monta en su vehículo para perseguirlos", detalló Cancino.

El abogado enfatizó que la legítima defensa no debe ser utilizada como una forma de venganza o autojustificación.

"La legítima defensa requiere inminencia y proporcionalidad en la respuesta, no en el medio utilizado, y obviamente debe ser en defensa de un derecho propio o ajeno. En este caso, debemos preguntarnos si la respuesta fue proporcional. Perseguir a una moto desde un carro podría parecerlo, pero al atropellar a los delincuentes, se está agrediendo un bien jurídico superior, que es la vida, sobre la propiedad, que en este caso es un teléfono", indicó.

Cancino también señaló que, en el video, no se observa una agresión actual e inminente por parte de los ladrones, lo que complica aún más la defensa bajo esta figura. "La agresión ya había pasado, no se ve amenaza, no se ven disparos, no se ve absolutamente nada", añadió.

¿Qué pasará con el conductor que mató al ladrón arrollándolo?



En cuanto a las posibles consecuencias legales para el hombre que atropelló a los delincuentes, Cancino explicó que, aunque no se cumplirían los requisitos para considerar el acto como legítima defensa, el derecho penal contempla una figura llamada "error de prohibición".

Este concepto podría resultar en una disminución de la pena, dependiendo del juicio que se haga sobre la percepción del peligro por parte del implicado.

"El derecho tiene una salida que se llama un error de prohibición, que puede ser salvable o insalvable, y lo que significará es una disminución en la pena. Seguramente un abogado logrará un buen acuerdo o un preacuerdo. No se les olvide jamás que no se puede defender la propiedad privada atacando la vida de otro", concluyó el abogado.