Levantan bloqueo de taxistas en el aeropuerto El Dorado tras casi dos días de protestas

Luego de que comenzara un bloqueo en inmediaciones del aeropuerto internacional de Bogotá por parte de conductores de la empresa Imperial, este 9 de abril, a través de un comunicado, se informó del levantamiento de estas protestas tras que ambas partes llegaran a una serie de acuerdos en una reunión llevada a cabo entre ellos.

La razón por la cual se llevaron a cabo esta protestas en la central aérea, de acuerdo con información conocida por Blu Radio, fueron por el disgusto por parte de algunos conductores sobre una nueva estrategia de la empresa para "mejorar el servicio". Según lo comentado por Julio Jiménez, vocero de la empresa, los conductores se someterán a una estandarización de precios de las carreras y, así mismo, unos cambios que, según afirma, son para mejorar las condiciones laborales.

Sin embargo, dice que aproximadamente de un grupo de 1.200 conductores; 850 aceptaron la propuesta, pero el restante manifestó inconformidad.

Sin embargo, luego de una reunión entre la empresa y los conductores en la tarde de este 9 de abril, el bloqueo fue levantado tras dos días de protestas. Es importante recordar que, incluso, se llegaron a registrar enfrentamientos con miembros del UNDMO en inmediaciones del aeropuerto.



Enfrentamiento taxistas y UNDMO aeropuerto El Dorado Foto: Blu Radio

¿Cuáles son los acuerdos entre conductores de taxi y empresa Imperial?

Se confirma el compromiso con las retractaciones de Julio Jiménez y su difusión en los grupos de conductores de Taxi Imperial.

Solo se permitirá servicio especial en vans con 5 o más pasajeros.

No ingresarán al parqueadero vehículos tipo sedán o SUV.

Se eliminan definitivamente los promotores de Taxi Imperial para servicio especial.

La señalización informativa depende de OPAIN y será gestionada.

Se mantendrá personal de logística, inspectores y coordinadores para información.

Se congela la salida de vehículos por modelo hasta llegar a un acuerdo.

La Defensoría del Pueblo trasladará la solicitud a la Secretaría de Movilidad y mesa de diálogo.

La Defensoría del Pueblo apoyará la impugnación de comparendos.

Este es el documento: