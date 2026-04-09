Levantan bloqueo de taxistas en el aeropuerto El Dorado tras casi dos días de protestas

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Luego de que comenzara un bloqueo en inmediaciones del aeropuerto internacional de Bogotá por parte de conductores de la empresa Imperial, este 9 de abril, a través de un comunicado, se informó del levantamiento de estas protestas tras que ambas partes llegaran a una serie de acuerdos en una reunión llevada a cabo entre ellos.
La razón por la cual se llevaron a cabo esta protestas en la central aérea, de acuerdo con información conocida por Blu Radio, fueron por el disgusto por parte de algunos conductores sobre una nueva estrategia de la empresa para "mejorar el servicio". Según lo comentado por Julio Jiménez, vocero de la empresa, los conductores se someterán a una estandarización de precios de las carreras y, así mismo, unos cambios que, según afirma, son para mejorar las condiciones laborales.
Sin embargo, dice que aproximadamente de un grupo de 1.200 conductores; 850 aceptaron la propuesta, pero el restante manifestó inconformidad.
Sin embargo, luego de una reunión entre la empresa y los conductores en la tarde de este 9 de abril, el bloqueo fue levantado tras dos días de protestas. Es importante recordar que, incluso, se llegaron a registrar enfrentamientos con miembros del UNDMO en inmediaciones del aeropuerto.
Este es el documento: