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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Levantan bloqueo de taxistas en el aeropuerto El Dorado tras casi dos días de protestas

Levantan bloqueo de taxistas en el aeropuerto El Dorado tras casi dos días de protestas

La suspensión de la protesta se logra tras una serie de acuerdos a los que llegaron los conductores con la empresa encargada del servicio de transporte en la terminal aérea de Bogotá.

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