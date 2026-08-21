Lo que se sabe del asesinato en Bogotá de esmeraldero: sicarios lo esperaban frente a su casa

Edilson Castro Castellanos, de 46 años, fue asesinado cuando llegaba a su residencia en el norte de Bogotá. Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad, testimonios y elementos encontrados en la escena para establecer quiénes participaron en el ataque y cuál fue el móvil del crimen.

Castro Castellanos había sido concejal de Maripí, Boyacá, y además estaba vinculado a actividades empresariales relacionadas con el sector de las esmeraldas de ese departamento.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por la Policía y el CTI de la Fiscalía, el hombre se movilizaba en un vehículo particular, un Mercedes-Benz antiguo, y llegó hasta el sector donde estaba ubicada su vivienda, en la localidad de Usaquén.

Fue precisamente en ese momento cuando se produjo el ataque.



Los atacantes lo estaban esperando

El comandante operativo de Seguridad Ciudadana de COSEC 1, teniente coronel Ricardo Chávez, explicó que las primeras indagaciones apuntan a que varios hombres que se movilizaban en motocicleta ya se encontraban en el lugar cuando Castro Castellanos llegó a su residencia.

Los sujetos le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon. “Se encontraba llegando a su lugar de residencia y algunos sujetos en motocicletas se encontraban esperándolo”, explicó el oficial.

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La víctima murió como consecuencia de los disparos. Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables ni han informado sobre capturas relacionadas con este homicidio.

Cámaras y testigos, entre las pistas de la investigación

La Policía Judicial trabaja en la reconstrucción de los momentos previos y posteriores al ataque. Para ello, los investigadores adelantan la trazabilidad de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector y recopilan los testimonios de personas que pudieron haber presenciado lo ocurrido.

El ataque se habría registrado entre las 7:30 y las 8:00 de la noche. En el lugar también fueron encontrados elementos que ahora hacen parte de la investigación, entre ellos casquillos y otros rastros relacionados con las armas utilizadas.

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El material quedó a disposición de los investigadores para establecer cómo fue ejecutado el ataque y determinar la ruta que siguieron los responsables después de abandonar la zona.

¿Qué investigan sobre el posible móvil?

Uno de los principales interrogantes para la Fiscalía y la Policía es por qué fue asesinado Castro Castellanos.

Hasta el momento no existe una hipótesis confirmada sobre el móvil. Sin embargo, los investigadores buscan determinar si el homicidio podría tener alguna relación con sus actividades comerciales en el sector de las esmeraldas o con sus vínculos políticos.

Los familiares, según la información preliminar conocida por las autoridades, tampoco habían reportado previamente amenazas contra el exconcejal. Por eso, la investigación deberá establecer si el ataque fue consecuencia de alguna situación relacionada con sus actividades empresariales, de su trayectoria política o si existió otra motivación.

Mientras avanzan esas pesquisas, el CTI de la Fiscalía mantiene la investigación para identificar a los autores materiales y determinar quién estaría detrás del asesinato.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: