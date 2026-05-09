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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Mamá de niño de 2 años que cayó desde cuarto piso de edificio en Bogotá rompe el silencio

Mamá de niño de 2 años que cayó desde cuarto piso de edificio en Bogotá rompe el silencio

El video muestra al menor colgando durante largos segundos de la terraza de una casa de la localidad de Suba. La madre del menor, Andrea, habló de lo ocurrió y entregó su versión de los hechos.

Niño cayó de cuarto piso en Bogotá
Niño cayó de cuarto piso en Bogotá
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Andrea, la madre del niño de dos años que protagonizó un dramático accidente en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, habló por primera vez sobre lo ocurrido y entregó su versión de los hechos, luego de que su hijo quedara colgando de la terraza de una vivienda de cuatro pisos y cayera al vacío, siendo salvado por varios vecinos que reaccionaron a tiempo.

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En entrevista con el Noticiero Alerta, la mujer explicó que todo sucedió en cuestión de minutos mientras se encontraba en el baño de su apartamento. Según relató, el menor estaba jugando en la sala y, en un descuido, logró salir de la vivienda sin que los adultos presentes se percataran.

"Él se salió solito de la casa y, gracias a Dios, no le pasó nada. Estamos acá en el hospital y todo salió súper bien", aseguró Andrea, quien desmintió las versiones que circularon en redes sociales sobre un posible caso de maltrato o negligencia intencional.

El caso causó conmoción en Bogotá durante la noche del pasado jueves, cuando varios residentes del sector observaron al niño suspendido desde la fachada del edificio. En medio de la angustia, los vecinos improvisaron una especie de malla humana con cobijas y sus propios brazos para amortiguar la caída del menor.

Las imágenes grabadas por testigos muestran los momentos de tensión mientras el pequeño intentaba sostenerse con sus manos desde la parte alta del inmueble. Finalmente, perdió fuerza y cayó desde el cuarto piso, pero gracias a la rápida reacción de la comunidad, el impacto fue reducido y el niño sobrevivió con lesiones menores.

Este es el video

Andrea afirmó que aún no entiende cómo su hijo logró abrir la puerta principal y llegar hasta la terraza, un lugar al que, según dijo, nunca había accedido solo.

"Yo lo dejé en la sala jugando", explicó la madre. Según su hipótesis, el niño pudo haberse asustado al no verla cerca y salió a buscarla, terminando accidentalmente en una zona de alto riesgo.

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En cuanto al estado de salud del menor, Andrea entregó un parte tranquilizador. "Él está súper bien, no tiene lesión, no le ha dado fiebre, está saturando bien", indicó. El niño permanece bajo observación médica mientras se le practican exámenes de control, entre ellos una radiografía para descartar posibles traumas internos, aunque se espera que pueda recibir el alta en las próximas horas.

No, nunca lo castigamos, nunca le pegamos ni nada de eso
Explicó la madre del menor

Tras el incidente, unidades de la Policía Nacional de Colombia llegaron al lugar y el caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía de Infancia y Adolescencia, entidades encargadas de establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Sobre ese proceso, Andrea señaló que hasta el momento solo había recibido la visita del equipo de trabajo social del hospital, que adelanta la valoración correspondiente para verificar las condiciones del entorno familiar.

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