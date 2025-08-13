Mañana accidentada en Bogotá: dejó algunos muertos y rutas escolares chocadas

En la mañana de este miércoles 13 de agosto, en pleno homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, en Bogotá, la ciudad enfrentó una jornada accidentada, con varios choques y muertes.

Situación que ha puesto en alerta a la movilidad y a las autoridades de la ciudad para acudir a estos accidentes, donde algunos tuvieron desenlaces trágicos.



Accidente con buses escolares en Usaquén

Un lamentable accidente se registró en la localidad de Usaquén, a la altura de la calle 170 con carrera 12, en sentido oriente–occidente. El siniestro involucró a dos buses escolares, un bus zonal del sistema de transporte público, una volqueta, un automóvil particular y dos motociclistas.

Según lo reportado por la Secretaría de Movilidad, el choque dejó una persona fallecida en el lugar. Las unidades de tránsito ya se encuentran realizando el respectivo manejo de la situación, mientras que el grupo de criminalística adelanta el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

[08:07 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén entre dos buses escolares, bus zonal, volqueta, automóvil y dos motociclistas, en la calle 170 con carrera 12, sentido oriente-occidente.



⭕️Vías alternas: Tomar calle 183 y/o calle 153 pic.twitter.com/OsMsidUF3N — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 13, 2025

Ante ello, las autoridades han recomendado tomar vías alternas para llegar a los destinos, como la calle 183 o la calle 153, debido a que la zona presenta un alto nivel de congestión vehicular.



Choque en Bosa y atropello en El Campín

Otro accidente se presentó hacia las 7:28 de la mañana en la localidad de Bosa, específicamente en la Avenida Guayacanes con calle 61A, sentido sur–norte. El hecho involucró a un bus y una motocicleta.

Unidades de tránsito y una ambulancia fueron asignadas al punto para atender la emergencia. Por el momento, no se ha confirmado el número de heridos ni la gravedad de las lesiones, pero el incidente ha generado reducción en el flujo vehicular y demoras para quienes transitan por este corredor.

[08:45 a.m.] #MovilidadAhora | Continúa afectación vial en la av. Guayacanes por siniestro vial a la altura de la 61A sur. Habitantes del sector realizan bloqueo total de la vía.



⭕️Rutas alternas: Se sugiere continuar por la Av. Bosa al oriente y luego tomar Av. Cali al Norte. https://t.co/IvXeLy3tzQ pic.twitter.com/oc9MCQ77NL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 13, 2025

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener la distancia de seguridad y evitar maniobras peligrosas en medio de la congestión.

Minutos después, en inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín, se reportó un accidente en el que un motociclista arrolló a un habitante de calle que, según testigos, se atravesó de forma inesperada en la vía.

Tanto el motociclista como la persona arrollada resultaron lesionados y están siendo atendidos por paramédicos en el lugar. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y llaman a los peatones a transitar por zonas seguras, así como a los conductores a reducir la velocidad en sectores con alta presencia de personas en condición de vulnerabilidad.

Los tres siniestros viales reflejan una mañana difícil en temas de movilidad en Bogotá, con afectaciones en el norte, suroccidente y occidente de la ciudad.