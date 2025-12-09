Manifestaciones bloquean la Av. El Dorado en Bogotá: varias estaciones de TransMilenio cerradas

En horas de la tarde de este martes 9 de diciembre, se registraron manifestaciones sobre la Avenida El Dorado, en el corredor vial que conecta el sentido oriente–occidente de la capital, a la altura de la Secretaría de Educación. La situación generó una fuerte afectación en la movilidad, impactando tanto la calzada mixta como el carril exclusivo del sistema TransMilenio.

Debido a la presencia de los manifestantes y a la imposibilidad de garantizar el paso seguro de los articulados, TransMilenio anunció la suspensión temporal del servicio en cinco estaciones ubicadas en este importante tramo vial. Se trata de las estaciones El Tiempo, Salitre, CAN, Gobernación y Quinta Paredes, que dejaron de operar mientras se controla la situación en la zona.

La alteración del servicio también obligó a modificar el recorrido habitual de varias rutas del componente TransMiZonal, que continúan operando con desvíos para evitar el punto de bloqueo. Entre las rutas afectadas se encuentran las T40, GA538, GK527, 12, P500, KB309, 60, DK206, DK211, CK102, CA153, CL149, CA127 y KA319.