Manifestaciones HOY en Bogotá: varias estaciones de TransMilenio dejan de operar

Nuevamente, manifestaciones HOY viernes, 28 de noviembre, en Bogotá. Una situación que se ha vuelto recurrente en los últimos días y que, una vez más, afecta la movilidad en la capital colombiana, en especial el servicio de transporte público de TransMilenio al impedirse el flujo de las rutas con normalidad.

De acuerdo con las autoridades, hay paso para buses de TransMilenio a la altura de la estación Av. Rojas por cuenta de manifestaciones, por lo que no operan las estaciones Av. Rojas, Normandía, Modelia y Portal El Dorado. También permanece suspendido el servicio de alimentación de las zonas de Engativá y Fontibón.

"La Secretaría de Movilidad se encuentra en todos los 21 corredores viales de la ciudad para que haya un viaje seguro. Se presenta también un cierre por manifestaciones en la calle Circunvalar", indicaron desde la Policía de Tránsito, en redes sociales, pidiendo a los ciudadanos a seguir los canales oficiales.

*📣Reporte De Movilidad📣*



Se presentan *afectaciones viales por manifestaciones en:*



📍 Av. El Dorado con carrera 85, en sentido Occidente - Oriente, calzada rápida.

🟡Ruta alterna: Av. Cali al Sur.



📍Av. Circunvalar con calle 26D, en sentido Sur - Norte

🟡Rutas alternas:

Dos bloqueos esta semana en Bogotá

Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre también hubo bloqueos en la capital y manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, los cuales fueron:



Calle 94 con carrera 65-Evento Cultural.

Carrera 2A con calle 18- En desplazamiento.

Calle 19 con carrera 27- afectación de un carril de la calzada.

Esta situación ha causado molestia en una parte de la ciudadania, pues casi siempre se produce en 'horas pico' de la ciudad, tanto en horas de la mañana o en la tarde, en donde se afecta el desplazamiento de miles de personas.