Manifestaciones hoy en la Universidad Nacional, en Bogotá: problemas de movilidad

Vuelven y juegan en la Universidad Nacional los problemas de movilidad a raíz de manifestaciones en este punto de la carrera 30. Esto genera cierre parcial de TransMilenio en la zona.

Manifestaciones hoy en la Universidad Nacional.jpg
Manifestaciones hoy en la Universidad Nacional //
Fotos X @BogotaTransito
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 05:02 p. m.

Nuevamente la Universidad Nacional de Bogotá vuelve a causar problemas de movilidad en esta tarde de martes, 9 de septiembre, pues en el punto de la entrada de la carrera 30 con calle 45 se presentan bloqueos y manifestaciones, las cuales causan problemas en el servicio de TransMilenio.

De acuerdo con el cuerpo de tránsito de la ciudad, la estación de Universidad Nacional dejó de prestar servicio y se da un contraflujo desde la carrera 33 hasta el estadio Nemesio Camacho El Campín.

"Los buses salen al carril mixto desde la avenida NQS con carrera 33, en sentido sur - norte. Los buses activan contraflujo desde la estación Campín - UAN, en sentido norte - sur", indicaron desde TransMilenio por la situación.

En desarrollo.

