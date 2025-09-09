Manifestaciones hoy en la Universidad Nacional, en Bogotá: problemas de movilidad

Nuevamente la Universidad Nacional de Bogotá vuelve a causar problemas de movilidad en esta tarde de martes, 9 de septiembre, pues en el punto de la entrada de la carrera 30 con calle 45 se presentan bloqueos y manifestaciones, las cuales causan problemas en el servicio de TransMilenio.

De acuerdo con el cuerpo de tránsito de la ciudad, la estación de Universidad Nacional dejó de prestar servicio y se da un contraflujo desde la carrera 33 hasta el estadio Nemesio Camacho El Campín.

"Los buses salen al carril mixto desde la avenida NQS con carrera 33, en sentido sur - norte. Los buses activan contraflujo desde la estación Campín - UAN, en sentido norte - sur", indicaron desde TransMilenio por la situación.

En desarrollo.