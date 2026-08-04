Más de 100 barrios de seis localidades en Bogotá estarán sin servicio de agua por 24 horas

Del 3 al 6 de agosto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) alertó que habrá varios cortes de agua en la capital a raíz de varias obras de mantenimiento que se llevan realizando desde este 4 de agosto desde las 11:00 de la mañana, en las localidades de Antonio Nariño, Rafel Uribe Uribe, Los Mártires, Usaquén y Chapinero.

Alrededor de 100 barrios son los afectados por estas obras, que estarán sin el servicio de agua por al menos 24 horas. La razón por la cual se lleva haciendo una intervención en la tubería matriz, algo que permite la renovación del sistema.

"Estas obras consisten principalmente en la renovación de las cámaras que están a lo largo de toda esta línea. Se va intervenir la ubicada en el Parque Nacional, esto nos va a permitir garantizar la continuidad y mejorar las presiones de toda esta zona suroriental de la ciudad", explicó Diego Montero, gerente del Sistema Maestro de la EEAB, en Noticias Caracol.

Lista de barrios que estarán sin agua en Bogotá

Martes 4 de agosto de 2026

Usaquén

Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas Sector: Carrera 15 a Carrera 45, entre Calle 151 y Calle 164 Hora: 10:00 a. m. Duración : 24 horas Motivo: Empates de redes de acueducto

Kennedy

Barrios : Alfonso López, Berlín, La Catedral, Palenque, Pastrana, Pastranita, San Patricio y Tocarema S ector: Avenida 1 de Mayo (Transversal 78H) a Carrera 78, entre Calle 41 Sur y Avenida Calle 54 Sur (incluye los tres tramos informados) Hora: 10:00 a. m. Duración : 24 horas Motivo : Mantenimiento preventivo

Kennedy

Barrios: Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Class, El Danubio Azul, La Paz Kennedy, Portal de Cali y Sinaí Sector : Avenida Carrera 80 a Avenida Carrera 86, entre Calle 54 Sur y Calle 60 Sur Hora: 10:00 a. m. Duración : 24 horas Motivo : Cierre a terceros

Engativá

Barrios : Villa Gladys, Marandú, Sabanas del Dorado y Engativá Sector : Calle 63 a Calle 70, entre Carrera 111C y Carrera 125 Hora: 9:00 a. m. Duración: 24 horas Motivo: Empates de redes de acueducto

San Cristóba l

Barrios: Quinta Ramos, Sosiego Sector: Calle 17 Sur a Calle 11 Sur, entre Carrera 6 y Carrera 10 Hora: 7:00 a. m. Duración : 27 horas Motivo : Instalación de válvula

l Puente Aranda

Barrios: Ejido, Industrial Centenario, Gorgonzola Sector: Avenida Carrera 36 a Avenida Carrera 50, entre Avenida Calle 6 y Avenida Calle 20 Hora: 7:00 a. m. Duración: 27 horas Motivo: Empates de redes de acueducto

Rafael Uribe Uribe

Barrios: Pradera II, Santa Lucía Sector: Diagonal 49A Bis B Sur a Diagonal 46 Sur, entre Avenida Carrera 14 y Transversal 13J Hora: 9:00 a. m. Duración: 24 horas Motivo: Empates de redes de acueducto

Ciudad Bolívar

Barrio: Naciones Unidas Sector: Calle 71 Sur a Calle 78 Bis A Sur, entre Transversal 18J y Carrera 20 Hora: 9:00 a. m. Duración: 24 horas Motivo: Mantenimiento preventivo

Puente Aranda

Barrio : Tejar Sector: Avenida Carrera 68 a Carrera 52C, entre Calle 37 Sur y Avenida Calle 26 Sur Hora: 9:00 a. m. Duración : 24 horas Motivo: Empates de redes de acueducto

Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usaquén

Afectación: Baja presión y suspensión del servicio en sectores de estas localidades. Secto r: Desde Calle 123A hasta Avenida Calle 26, entre Avenida Caracas, Carrera 2, Carrera 3, Carrera 8 Este, Carrera 13 y Avenida Carrera 30 (según los tramos informados). Hora : 10:00 a. m. Duraci ón: 24 horas Motivo : Mantenimiento correctivo



Miércoles 5 de agosto de 2026

Rafael Uribe Uribe

Barrio: La Sagrada Familia Sector: Calle 20A Sur a Diagonal 17B Sur, entre Transversal 15 Este y Carrera 11A Este Hora: 9:00 a. m. Duración: 24 horas Motivo: Empates de redes de acueducto

San Cristóbal y Santa Fe

Barrios: Vitelma, La María Sector: Avenida Calle 11 Sur a Calle 1F, entre Carrera 3 y Transversal 11 Este Hora: 9:00 a. m. Duración: 24 horas Motivo: Empates de redes de acueducto

Antonio Nariño

Barrios: Restrepo, Restrepo Occidental Sector: Avenida Carrera 14 a Carrera 24G, entre Calle 22 Sur y Calle 13 Sur Hora: 7:00 a. m. Duración: 27 horas Motivo: Instalación de válvula

Usaquén

Barrios : Los Cedros, Las Margaritas Sector : Carrera 15 a Carrera 45, entre Calle 142 y Calle 153 Hora: 8:00 a. m. Duración: 24 horas Motivo: Instalación de válvula

Bosa

Barrios : Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena Secto r: Calle 58C Sur a Calle 65D Sur, entre Avenida Carrera 80 y Carrera 82 (según los tres tramos informados) Hora: 10:00 a. m. Duración : 24 horas Motivo: Mantenimiento preventivo

Usaquén

Barrios: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela Sector : Calle 150 a Calle 170, entre Avenida Carrera 15 y Autopista Norte Hora: 10:00 a. m. Duración: 24 horas Motivo: Mantenimiento correctivo



Jueves 6 de agosto de 2026