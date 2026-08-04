Más de 100 barrios de seis localidades en Bogotá estarán sin servicio de agua por 24 horas

Del 3 al 6 de agosto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) alertó que habrá varios cortes de agua en la capital a raíz de varias obras de mantenimiento que se llevan realizando desde este 4 de agosto desde las 11:00 de la mañana, en las localidades de Antonio Nariño, Rafel Uribe Uribe, Los Mártires, Usaquén y Chapinero.
Alrededor de 100 barrios son los afectados por estas obras, que estarán sin el servicio de agua por al menos 24 horas. La razón por la cual se lleva haciendo una intervención en la tubería matriz, algo que permite la renovación del sistema.
"Estas obras consisten principalmente en la renovación de las cámaras que están a lo largo de toda esta línea. Se va intervenir la ubicada en el Parque Nacional, esto nos va a permitir garantizar la continuidad y mejorar las presiones de toda esta zona suroriental de la ciudad", explicó Diego Montero, gerente del Sistema Maestro de la EEAB, en Noticias Caracol.
Lista de barrios que estarán sin agua en Bogotá
Martes 4 de agosto de 2026
- Usaquén
- Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas
- Sector: Carrera 15 a Carrera 45, entre Calle 151 y Calle 164
- Hora: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Empates de redes de acueducto
- Kennedy
- Barrios: Alfonso López, Berlín, La Catedral, Palenque, Pastrana, Pastranita, San Patricio y Tocarema
- Sector: Avenida 1 de Mayo (Transversal 78H) a Carrera 78, entre Calle 41 Sur y Avenida Calle 54 Sur (incluye los tres tramos informados)
- Hora: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Mantenimiento preventivo
- Kennedy
- Barrios: Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Class, El Danubio Azul, La Paz Kennedy, Portal de Cali y Sinaí
- Sector: Avenida Carrera 80 a Avenida Carrera 86, entre Calle 54 Sur y Calle 60 Sur
- Hora: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Cierre a terceros
- Engativá
- Barrios: Villa Gladys, Marandú, Sabanas del Dorado y Engativá
- Sector: Calle 63 a Calle 70, entre Carrera 111C y Carrera 125
- Hora: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Empates de redes de acueducto
- San Cristóbal
- Barrios: Quinta Ramos, Sosiego
- Sector: Calle 17 Sur a Calle 11 Sur, entre Carrera 6 y Carrera 10
- Hora: 7:00 a. m.
- Duración: 27 horas
- Motivo: Instalación de válvula
- Puente Aranda
- Barrios: Ejido, Industrial Centenario, Gorgonzola
- Sector: Avenida Carrera 36 a Avenida Carrera 50, entre Avenida Calle 6 y Avenida Calle 20
- Hora: 7:00 a. m.
- Duración: 27 horas
- Motivo: Empates de redes de acueducto
- Rafael Uribe Uribe
- Barrios: Pradera II, Santa Lucía
- Sector: Diagonal 49A Bis B Sur a Diagonal 46 Sur, entre Avenida Carrera 14 y Transversal 13J
- Hora: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Empates de redes de acueducto
- Ciudad Bolívar
- Barrio: Naciones Unidas
- Sector: Calle 71 Sur a Calle 78 Bis A Sur, entre Transversal 18J y Carrera 20
- Hora: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Mantenimiento preventivo
- Puente Aranda
- Barrio: Tejar
- Sector: Avenida Carrera 68 a Carrera 52C, entre Calle 37 Sur y Avenida Calle 26 Sur
- Hora: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Empates de redes de acueducto
- Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usaquén
- Afectación: Baja presión y suspensión del servicio en sectores de estas localidades.
- Sector: Desde Calle 123A hasta Avenida Calle 26, entre Avenida Caracas, Carrera 2, Carrera 3, Carrera 8 Este, Carrera 13 y Avenida Carrera 30 (según los tramos informados).
- Hora: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Mantenimiento correctivo
Miércoles 5 de agosto de 2026
- Rafael Uribe Uribe
- Barrio: La Sagrada Familia
- Sector: Calle 20A Sur a Diagonal 17B Sur, entre Transversal 15 Este y Carrera 11A Este
- Hora: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Empates de redes de acueducto
- San Cristóbal y Santa Fe
- Barrios: Vitelma, La María
- Sector: Avenida Calle 11 Sur a Calle 1F, entre Carrera 3 y Transversal 11 Este
- Hora: 9:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Empates de redes de acueducto
- Antonio Nariño
- Barrios: Restrepo, Restrepo Occidental
- Sector: Avenida Carrera 14 a Carrera 24G, entre Calle 22 Sur y Calle 13 Sur
- Hora: 7:00 a. m.
- Duración: 27 horas
- Motivo: Instalación de válvula
- Usaquén
- Barrios: Los Cedros, Las Margaritas
- Sector: Carrera 15 a Carrera 45, entre Calle 142 y Calle 153
- Hora: 8:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Instalación de válvula
- Bosa
- Barrios: Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena
- Sector: Calle 58C Sur a Calle 65D Sur, entre Avenida Carrera 80 y Carrera 82 (según los tres tramos informados)
- Hora: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Mantenimiento preventivo
- Usaquén
- Barrios: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela
- Sector: Calle 150 a Calle 170, entre Avenida Carrera 15 y Autopista Norte
- Hora: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Mantenimiento correctivo
Jueves 6 de agosto de 2026
- Barrios Unidos
- Barrios: Rionegro, Los Andes
- Sector: Carrera 50 a Carrera 68, entre Calle 90 y Calle 100
- Hora: 8:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Instalación de válvula
- Suba
- Barrios: San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental
- Sector: Carrera 136A a Carrera 153A, entre Calle 142 y Calle 144
- Hora: 10:00 a. m.
- Duración: 24 horas
- Motivo: Empates de redes de acueducto