Más de 200 rayos cayeron durante jornada de lluvias en Bogotá: generaron pánico entre ciudadanos

El pasado 5 de octubre, las lluvias generaron afectaciones en Bogotá, en una jornada marcada por la intensidad de las precipitaciones y en medio de una temporada en la que se espera la llegada del fenómeno de El Niño. Ante esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló un dato sobre la actividad eléctrica registrada en la ciudad.

De acuerdo con el Ideam, el sensor detector de rayos del satélite GOES-19 habría registrado un total de 258 descargas eléctricas dentro del Distrito Capital en un periodo de tan solo seis horas.

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Entre las 12:00 del mediodía y las 6:00 de la tarde, un total de 221 descargas se registraron en zonas urbanas y los cerros orientales, mientras que otras 37 tuvieron lugar en el área rural del sur de la ciudad, específicamente en Usme y Sumapaz.

De hecho, la caída de rayos se concentró en buena parte en el centro de la ciudad. Según el Ideam, 127 descargas tuvieron lugar a menos de 10 kilómetros de la Plaza de Bolívar y otras 29 a menos de cinco kilómetros.



Además, la entidad señaló que entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde se registraron 166 rayos, una cifra que representa más de la mitad del total registrado en la capital.

Las tormentas eléctricas también estuvieron acompañadas por lluvias en diferentes sectores de la capital. De hecho, en algunos puntos se reportó granizo durante la jornada.

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Rayos, referencia Foto: Unplash

¿En qué municipios cercanos a Bogotá también cayeron rayos?

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El fenómeno también tuvo una presencia importante en municipios cercanos a la capital. De acuerdo con los datos citados del Ideam, durante esa misma tarde se contabilizaron 1.973 descargas eléctricas en los municipios aledaños.

Entre las poblaciones con mayor concentración estuvieron Pacho, Subachoque, La Peña y Villarrica.

El episodio ocurre durante la segunda temporada de más lluvias del año en Colombia, que alcanza sus mayores niveles durante octubre y noviembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

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El Ideam explicó que la ocurrencia de lluvias y tormentas responde a la interacción de diferentes sistemas atmosféricos, entre ellos el tránsito de ondas tropicales. Al mismo tiempo, el instituto señaló que este comportamiento coincide con la consolidación de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

¿Habrá más lluvias en Bogotá?

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Ante las fuertes lluvias que se presentaron en la capital el pasado 5 de octubre, el Ideam advirtió que continuarán las precipitaciones en el país y señaló que algunas podrían ser fuertes, por lo que recomendó mantenerse alerta.

En ciudades como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre, Quindío, Meta, Putumayo, Vaupés y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias moderadas.

Por otro lado, hacia el centro y noroccidente del país se esperan lluvias fuertes en Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, occidente de Cundinamarca, Tolima, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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Ante las precipitaciones que el Ideam prevé para este miércoles, y teniendo en cuenta que Bogotá amaneció con lluvia, se recomienda cargar paraguas y estar alerta ante posibles encharcamientos, inundaciones y derrumbes.