Más de 25 pueblos indígenas llegarán a Bogotá para celebrar su día internacional

Más de 25 pueblos indígenas de diferentes regiones de Colombia llegarán a Bogotá para participar en el IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala, una programación cultural que se realizará del 6 al 9 de agosto en el Centro Nacional de las Artes.

El evento se desarrolla en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, y contará con cerca de 30 actividades de entrada libre para el público. La agenda incluirá música, danza, talleres, saberes ancestrales y expresiones artísticas.

Durante cuatro días, los asistentes podrán acercarse a la diversidad cultural de las comunidades indígenas a través de sus tejidos, lenguas, tradiciones orales, ceremonias y diferentes manifestaciones artísticas. También habrá espacios de diálogo con artistas, sabedores y portadores de tradición.

El IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala es resultado de un proceso de construcción colectiva entre el Centro Nacional de las Artes y las comunidades indígenas, mediante una minga cultural que participa en la definición de sus contenidos y orientaciones.



La cuarta edición tiene como eje la narrativa "Semillas de Memoria, Cultura y Resistencia", con la que se busca destacar la transmisión de conocimientos, el fortalecimiento de la palabra ancestral y la permanencia de las prácticas culturales y la relación espiritual con el territorio.

La programación artística contempla presentaciones musicales de agrupaciones como Runa Taky, el pueblo Wiwa, Jashnán, Luspa paløpa y Evanjuanoy, con propuestas que recorren las sonoridades ancestrales de diferentes regiones del país y abordan la relación entre música, territorio, espiritualidad y memoria.

La danza también tendrá un lugar central con propuestas de los pueblos Kichwa, Cubeo, Embera Eyabida y Emberá Dobidá. Las obras abordarán temas como el ciclo de la vida, la identidad, la espiritualidad, la relación con la naturaleza y la memoria de los territorios indígenas.

Publicidad

Entre las actividades se destaca además Dai Werakaura. Resistencia Voz Voz Mujeres, una exposición interactiva creada por lideresas de los pueblos Embera Katío, Chamí y Dóbida. La muestra reúne fotografías y tejidos para visibilizar las experiencias, memorias y resistencias de mujeres indígenas afectadas, entre otros fenómenos, por el desplazamiento forzado.

El encuentro tendrá también una feria de emprendimientos, talleres, conversatorios, actividades de creación colectiva y espacios dedicados a los saberes ancestrales. Las familias podrán participar en actividades de lectura y creación para niños, talleres de oralidad y memoria, además de conocer el tejido tradicional Tsombiách del pueblo kamëntšá.

La agenda se complementará con una muestra audiovisual, un conversatorio sobre comunicación y creación audiovisual indígena y diálogos relacionados con la memoria, el territorio, la espiritualidad y el pensamiento propio como elementos fundamentales para la pervivencia de las comunidades.

Publicidad

De esta manera, el IV Encuentro de Pueblos Originarios Abya Yala busca convertirse en un espacio de reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia y acercar a la ciudadanía a otras formas de comprender y habitar el mundo, con una programación que permitirá recorrer distintas expresiones de los pueblos indígenas sin salir de Bogotá.