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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ‘Mison’, el poder en la sombra de ‘Los Maracuchos’ en Bogotá: perro con oro y vínculos con cantantes

‘Mison’, el poder en la sombra de ‘Los Maracuchos’ en Bogotá: perro con oro y vínculos con cantantes

Investigaciones revelan el entramado detrás del cabecilla de ‘Los Maracuchos’, con operaciones en Santa Fe, lavado de activos y conexiones sociales que habrían servido como blindaje.

‘Mison’, el poder en la sombra de ‘Los Maracuchos’ en Bogotá: perro con oro y vínculos con cantantes
‘Mison’, el poder en la sombra de ‘Los Maracuchos’ en Bogotá: perro con oro y vínculos con cantantes
Por: Felipe García
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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