Moverse al occidente de Bogotá tiene premio: subsidiarán miles de trayectos

Para muchos bogotanos, tomar un servicio de transporte privado puede convertirse en un gasto difícil de asumir en el día a día. Entre el tráfico, la distancia y las tarifas dinámicas, un trayecto corto puede terminar costando más de lo esperado.

Sin embargo, una nueva iniciativa busca aliviar ese bolsillo, al menos para quienes se movilizan hacia el occidente de la ciudad.



Descuentos en viajes hacia el occidente

Una alianza entre el centro comercial Nuestro Bogotá y la plataforma de movilidad Yango permitirá subsidiar parte de los primeros 2.000 trayectos hacia este punto de la capital, en una estrategia que ya se encuentra en fase piloto.

Según información suministrada, los usuarios podrán acceder a descuentos del 20 % en sus viajes, con un tope de hasta un dólar (alrededor de $3.800) por trayecto. Cada persona tendrá la posibilidad de usar el beneficio en máximo dos recorridos.

Un reciente estudio divulgado por Yango Group, en el que se analizaron los patrones de uso de la aplicación en la región, concluyó que cerca del 70 % de los viajes se dan en la tarifa económica; es decir, en desplazamientos diarios y funcionales,lo cual conlleva a la alianza entre las partes para ofrecer descuentos a los usuarios.



Moverse en Bogotá a puede ser un desafío en medio de obras que están en progreso, pues solo en 2025, la ciudad se ubicó entre las más congestionadas del mundo, con más de 150 horas perdidas en trancones durante el año, lo que hecho que aumente el uso de plataformas digitales como alternativa de transporte.



Detalles de los viajes con descuento

El beneficio aplica para viajes cuyo destino sea el centro comercial mencionado, ubicado en el occidente de la capital del país, una zona que ha ganado relevancia como punto de encuentro para comercio y entretenimiento.

Además del subsidio directo, la estrategia también contempla el uso de herramientas dentro de la aplicación para incentivar estos recorridos. La mayoría de los viajes en este tipo de plataformas corresponden a trayectos cotidianos y de bajo costo.

Por ahora, la iniciativa funcionará como un plan piloto que busca medir su impacto tanto en la movilidad de los usuarios como en la afluencia de visitantes a este sector de la ciudad.