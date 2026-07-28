Movistar Arena cambiaría de nombre: nuevo patrocinador se hará cargo del gigantesco inmueble

Movistar será absorbida por Tigo Colombia luego de que la multinacional de telecomunicaciones Millicom completara la adquisición de Tigo y posteriormente de las acciones de Movistar, en una operación que supera los 1.000 millones de dólares. Con este movimiento, ambas compañías quedarán unificadas para competir a gran escala en el mercado colombiano.

Este escenario, que integra a dos de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país, también pone sobre la mesa el cambio de nombre del Movistar Arena, uno de los escenarios de entretenimiento más importantes de Colombia.

Como parte de la operación, Movistar dejaría de existir como marca en el mercado de las telecomunicaciones al finalizar 2026, lo que abre un nuevo panorama para el recinto. Según informó Néstor Morales, el propietario del Movistar Arena es Páramo Presenta, por lo que las negociaciones han enfrentado tropiezos, ya que Movistar y Tigo, como nuevos titulares de los derechos de marca, buscaron vender el nombre a un tercero, una operación que implicaba el pago de importantes penalidades.

Movistar Arena / Foto @MigracionCol

Ante este escenario, la negociación habría concluido con el cambio de nombre del recinto. Así, entre agosto y septiembre dejaría de llamarse Movistar Arena para pasar a denominarse Tigo Arena.

Con este cambio, el principal escenario para eventos masivos en Bogotá pasaría de ser el Movistar Arena al Tigo Arena, entrando en competencia directa con el Claro Arena, ubicado en el sector de Salitre, en una rivalidad que también se traslada al mercado de las telecomunicaciones.

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¿Cómo será la competencia entre Tigo y Claro en Colombia?

La reestructuración del sector de las telecomunicaciones en Colombia perfila un escenario de mayor concentración. Claro mantiene el 41 % del mercado móvil, además del 35 % del internet móvil y el 42 % de las líneas telefónicas. Sin embargo, la consolidación de Tigo, tras los recientes movimientos corporativos, fortalece un duopolio en el sector.

La competencia no se limitará a los servicios de conectividad. También llegará al mercado del entretenimiento, donde el cambio de nombre del recinto convertiría al Tigo Arena y al Claro Arena en dos de los principales escenarios de espectáculos de Bogotá, reflejando la disputa comercial entre las compañías tanto en las telecomunicaciones como en la industria de los eventos.