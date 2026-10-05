Necropsia de Yenifer García revela suministro de fentanilo y ketamina como anestesia para tatuarse

La necropsia de Yenifer García Valencia, una mujer de 33 años que murió el pasado 15 de agosto después de someterse a una sesión de tatuaje a domicilio en Bogotá, estableció que su fallecimiento estuvo relacionado con la presencia de fentanilo, midazolam y ketamina en su organismo, medicamentos que le fueron administrados por vía intravenosa mientras se realizaba el procedimiento.

De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, la combinación de estos medicamentos produjo efectos depresores y alteraciones en el sistema nervioso central, con potencial compromiso de las funciones respiratoria y cardiovascular. El análisis forense señala, además, que la administración de los fármacos no se realizó bajo condiciones propias de una atención clínica controlada.

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Yenifer García había contratado el procedimiento de tatuaje en el sector de Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Se trataba de la cuarta sesión del procedimiento y, de acuerdo con la información conocida en la investigación, la mujer manifestó dolor durante el trabajo.

Ante esa situación, una amiga le habría mencionado que tenía un familiar “enfermero” que administraba anestesia y que cobraba 600.000 pesos por el servicio. García aceptó y el hombre acudió a su vivienda para suministrarle los medicamentos mientras continuaba la sesión de tatuaje.



Durante el procedimiento, la mujer habría continuado manifestando dolor pese a la administración de ketamina, fentanilo y midazolam. Según el relato entregado por el esposo de la víctima, el hombre contratado realizó una nueva administración de los medicamentos por vía intravenosa.

Posteriormente, el esposo de Yenifer García recibió una llamada en la que le informaron que su pareja estaba sufriendo un aparente preinfarto. Al llegar a la vivienda, encontró a la mujer bajo maniobras de reanimación realizadas por personal de atención prehospitalaria. Sin embargo, García falleció.

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Según la información suministrada por la familia, esta persona se encontraba en el lugar de los hechos y manifestó haberle administrado ketamina, fentanilo y midazolam.

El dictamen de Medicina Legal establece como causa de muerte la presencia de los tres medicamentos y explica los riesgos derivados de su administración conjunta.

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“Teniendo en cuenta los hallazgos de necropsia, los resultados del análisis toxicológico y la información disponible hasta el momento, se establece como causa de muerte la presencia de fentanilo, midazolam y ketamina, que, desde el punto de vista toxicológico, su administración concomitante genera efectos depresores y alteraciones del sistema nervioso central, con potencial compromiso de la función respiratoria y cardiovascular”, señala el documento.

El Instituto aclaró que todavía está en proceso la cuantificación de los medicamentos encontrados en el organismo de la mujer. No obstante, advirtió que los fármacos no fueron suministrados en condiciones de administración clínica controlada, lo que constituye un elemento relevante para establecer las circunstancias del fallecimiento.

“Es de aclarar, que se encuentra en proceso la cuantificación de los medicamentos hallados; sin embargo, es relevante, tener en cuenta que su administración no se encontraba a cargo de personal de salud idóneo ni fueron suministrados bajo las condiciones propias de una administración clínica controlada”, precisa el dictamen.

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El documento agrega que en este tipo de procedimientos se requiere una valoración previa, determinación y control de las dosis, monitoreo de las funciones vitales y disponibilidad de medidas de respuesta ante una eventual depresión respiratoria u otra complicación.

“En consecuencia, la ausencia de personal idóneo, de un sitio adecuado y de condiciones de monitoreo clínico, constituyen factores circunstanciales relevantes en la valoración del riesgo y desenlace”, concluye Medicina Legal.

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Por estos hechos, la investigación continúa en etapa de indagación para establecer las circunstancias de la administración de los medicamentos y las eventuales responsabilidades penales. La persona que los suministró permanece en libertad mientras avanzan las actuaciones de las autoridades.