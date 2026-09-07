Noche y madrugada accidentada: vehículos volcados, heridos y trancones en Bogotá

Dos vehículos se volcaron en distintos puntos de Bogotá durante la noche, en medio de una serie de siniestros viales que también dejó personas lesionadas y afectaciones en la movilidad. Los casos ocurrieron en localidades como Kennedy, San Cristóbal y Fontibón.

Uno de los accidentes que generó mayores complicaciones se presentó en la avenida de Boyacá con calle 23, en sentido norte-sur. Allí, un taxi y un furgón estuvieron involucrados en un choque y, producto del impacto, el vehículo de carga terminó volcado sobre el carril derecho.

Aunque no se reportaron personas heridas de gravedad, en el sector se presentó paso restringido a un carril, lo que generó congestión vehicular en inmediaciones de la Terminal de Transportes y del almacén Los Tres Elefantes.

Motociclista resultó lesionado en Kennedy

Otro de los siniestros ocurrió en la localidad de Kennedy, sobre la avenida Dagoberto Mejía con calle 42 Sur, en sentido sur-norte.



En ese punto, una buseta de transporte de pasajeros chocó contra una motocicleta. El conductor de la moto resultó lesionado y recibió atención por parte de paramédicos en el lugar.

Por el momento, no se reportaron personas fallecidas como consecuencia de estos hechos.

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Camión terminó volcado en San Cristóbal

En la localidad de San Cristóbal, un camión terminó volcado sobre el separador de la calle 37A con carrera Segunda D.

Las primeras versiones apuntan a una posible falla mecánica como causa del accidente, aunque esta hipótesis deberá ser establecida por las autoridades encargadas de investigar el siniestro.

El vehículo permanecía en el sitio mientras se esperaba la llegada de una grúa para retirarlo.

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Otro choque ocurrió en Fontibón

La jornada también dejó un accidente en la localidad de Fontibón, específicamente en la calle 17 con carrera 69B, en el sector de Montevideo.

Dos vehículos particulares estuvieron involucrados en el siniestro. De acuerdo con la información preliminar, no hubo personas lesionadas de gravedad.

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido se encuentra una posible relación con exceso de velocidad, aunque esta circunstancia tampoco ha sido confirmada oficialmente.