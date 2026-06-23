Nuevo laboratorio de semaforización en Bogotá reducirá en 30% el tiempo de atención ante fallas

Bogotá dio inicio a las pruebas operativas de su nuevo Laboratorio de Semaforización. Esta infraestructura constituye el primer espacio público de su tipo en Colombia diseñado específicamente para centralizar el diagnóstico técnico de la red de tráfico. Su propósito principal es servir como un entorno controlado para probar, diagnosticar, reparar y desarrollar soluciones tecnológicas antes de que estas sean implementadas directamente en las calles.

Las instalaciones permiten replicar con precisión el comportamiento real de las intersecciones semaforizadas de la capital. Dentro de este espacio de simulación, se verificará el funcionamiento de componentes críticos como los controladores y los sistemas de comunicaciones de la red urbana.

Esto facilita la evaluación previa de nuevos planes de tráfico, permitiendo anticipar el impacto en la movilidad antes de realizar modificaciones en vía pública.

El laboratorio está equipado para validar diferentes tecnologías orientadas a mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tránsito. Entre los dispositivos y sistemas bajo análisis técnico se destacan las cintas LED de piso y bolardos luminosos enfocados en proteger a los peatones.



También se evalúan botones de demanda para optimizar la accesibilidad de personas con discapacidad y protocolos para otorgar prioridad semafórica al transporte público y vehículos de emergencia. Adicionalmente, se contempla el uso de "gemelos digitales" para simular de forma virtual el flujo vehicular en los cruces más complejos.

El principal beneficio directo para los ciudadanos será la optimización de los mantenimientos de la red. Las proyecciones operativas apuntan a disminuir en un 30% el tiempo de respuesta ante fallas técnicas en los semáforos, con la meta de garantizar que el sistema permanezca disponible y activo durante el 99% del tiempo. Esto se traducirá en intersecciones más confiables y una operación más estable del tráfico para conductores, ciclistas y peatones.

Este avance en la gestión técnica coincide con un crecimiento de la infraestructura semafórica en la ciudad. Bogotá expandió recientemente su cobertura al pasar de 1.612 intersecciones a un total de 1.742 cruces conectados al Sistema de Semaforización Inteligente.

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En paralelo, se han actualizado y ajustado los planes de sincronización de más de 700 de estas intersecciones para adaptarlas a los flujos y demandas actuales de la movilidad urbana.