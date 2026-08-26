Paraderos Paralibros Paraparques: Bogotá inauguró 11 nuevos espacios de lectura

Bogotá inauguró once Paraderos Paralibros Paraparques, conocidos como PPP, que incorporan nuevas herramientas para acercar la lectura, la tecnología y la cultura a los ciudadanos.

La iniciativa fue presentada por BibloRed en el marco de la celebración de los 488 años de la capital y busca convertir parques y otros espacios públicos en puntos de encuentro alrededor de los libros, el conocimiento y la participación comunitaria.

La principal novedad de estos espacios es la incorporación de wifi gratuito y paneles solares, con los que se busca ampliar el acceso a la conectividad y, al mismo tiempo, contar con un modelo de funcionamiento más sostenible.

Los 11 PPP para la innovación son resultado de un convenio firmado en 2025 entre BibloRed y los Fondos de Desarrollo Local de Usaquén, Santa Fe y Chapinero, alianza que permitió fortalecer estos espacios alternativos de lectura.



Entre los puntos que hacen parte de esta nueva etapa están los PPP Cruces, CDC Lourdes, Hippies, Virrey Norte, Gustavo Uribe Botero, Altablanca, Plazoleta de Usaquén, Nueva Autopista, Santa Ana, Country y La Independencia.

En estos espacios los ciudadanos podrán participar en actividades relacionadas con lectura, escritura y oralidad, además de acceder a contenidos y recursos digitales. Uno de los objetivos es facilitar el acercamiento de los habitantes de la ciudad a la Biblioteca Digital de Bogotá, que cuenta con más de tres millones de recursos.

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La apuesta también contempla reconocer la memoria y las particularidades de los territorios, así como promover que los parques sean apropiados por las comunidades como lugares para aprender, compartir y participar.

Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, explicó que la iniciativa busca llevar la lectura a escenarios cotidianos de la ciudad. “Con los nuevos Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) para la innovación acercamos la lectura a los parques de la ciudad y ampliamos las posibilidades de encuentro con el conocimiento”, señaló.

La funcionaria agregó que la conectividad gratuita y las soluciones sostenibles permiten fortalecer estos lugares como espacios de aprendizaje y participación, al tiempo que amplían las posibilidades de acceso a la cultura desde los territorios.

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Con la incorporación de estos 11 espacios, la capital cuenta con 95 Paraderos Paralibros Paraparques distribuidos en diferentes localidades.

Los PPP funcionan como espacios alternativos de acceso a los libros y al diálogo comunitario. En ellos es posible realizar actividades de lectura en familia, consultar recomendaciones literarias y conocer los servicios de BibloRed.

Cada uno dispone de una colección de más de 300 libros dirigidos a niños, jóvenes y adultos, con títulos de diferentes géneros.