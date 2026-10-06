Pasajero denuncia que fue expulsado de un vuelo de Delta Airlines por negarse a cambiar de puesto

Un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, generó polémica luego de que un pasajero denunciara que fue retirado de un vuelo de Delta Air Lines con destino a Estados Unidos, tras una discusión relacionada con un cambio de asiento. El caso fue registrado parcialmente por el propio viajero con unas gafas inteligentes y posteriormente difundido en redes sociales, donde el video superó los seis millones de reproducciones.

El pasajero, identificado como Santiago Daza, aseguró que inicialmente la tripulación le pidió cambiar de puesto para permitir que una mujer viajara junto a su esposo. Según su relato, aceptó inicialmente, pero cambió de decisión cuando comprobó que el asiento ofrecido era más pequeño y menos cómodo que el que tenía asignado.

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La situación escaló cuando otro integrante de la tripulación intervino y le solicitó sus datos, por lo que Daza comenzó entonces a grabar el intercambio con unas gafas que tienen cámara incorporada. En las imágenes se observa cómo miembros de la tripulación le piden que deje de grabar. Posteriormente, le informaron que el capitán había tomado la decisión de retirarlo de la aeronave.

El joven cuestionó la determinación y sostuvo que ni siquiera había tenido contacto directo con el comandante. Finalmente, recogió sus pertenencias y abandonó el avión. Daza afirmó que fue reubicado en otro vuelo y que la situación le generó cambios en su itinerario y gastos adicionales. También aseguró que presentó una reclamación formal contra la compañía.



Sin embargo, hay un correo electrónico publicado por el mismo pasajero a través de sus redes sociales, en el que la aerolínea justificó que no saben la razón exacta de lo sucedido y la deficiencia que fue tomada por el capitán del avión.

“Tras revisar minuciosamente todos los registros han esta disposición. Lamento informarle que no hemos podido encontrar ningún informe de incidente, anotación y documento que detalle las circunstancias de su expulsión del vuelo 983 de Delta. Por consiguiente, no disponemos de Información, que identifique el motivo específico de la decisión, la conducta que pudo haber motivado ni informes que nos permitan ofrecerle la explicación que solicita…. Lamentablemente, al no constar ningún incidente registrado ni documento en nuestros archivos no podemos proporcionar un informe ni detalles adicionales sobre el suceso”, concluye el correo enviado al pasajero.

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La versión de la aerolínea apunta a que el desembarque no estuvo relacionado únicamente con la negativa a cambiar de asiento. Delta habría tomado la decisión por el comportamiento del pasajero durante el incidente y por el supuesto incumplimiento de instrucciones impartidas por la tripulación, entre ellas las relacionadas con la grabación.

Daza aseguró que posteriormente recibió una oferta de compensación de 150 dólares, pero manifestó que no la aceptará y que continuará con su reclamación. El caso ha generado debate en redes sociales sobre los límites de las decisiones de una tripulación frente a un pasajero y las circunstancias bajo las cuales una persona puede ser retirada de una aeronave antes del despegue.