Planes para ver Colombia vs. Portugal en Bogotá: en familia y algunos gratis

La fase de grupos del Mundial 2026 llegará a su cierre el próximo sábado 27 de junio con uno de los partidos más esperados por los aficionados colombianos: el duelo entre Colombia y Portugal por el Grupo K. El encuentro tendrá un atractivo especial por la presencia de Cristiano Ronaldo, una de las grandes figuras del fútbol mundial.

La expectativa por el partido no solo está en lo deportivo. Al disputarse durante un fin de semana, el compromiso también representa una oportunidad para el comercio, la gastronomía y el entretenimiento en Bogotá, donde diferentes escenarios preparan actividades para que los hinchas puedan disfrutar del encuentro con familiares, amigos o pareja.

Estos son los planes para ver Colombia vs. Portugal en Bogotá

Fanzone del Distrito en parques El Tunal y Fontanar del Río

La Alcaldía de Bogotá habilitará dos espacios con pantallas gigantes gratuitas para que los ciudadanos puedan ver los partidos de la Selección Colombia durante el Mundial.

Los puntos estarán ubicados en:



Parque Fontanar del Río , en la localidad de Suba. Parque El Tunal , en Tunjuelito.



El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el ingreso será gratuito, aunque los asistentes deberán contar con boleta previamente reclamada en puntos autorizados.

“Las pantallas gigantes para ver los partidos de la Selección Colombia de fútbol aquí en Bogotá; una va a ser en el Parque Fontanar del Río y la otra en el Parque El Tunal, el ingreso es gratis pero con boleta, que se va a poder reclamar en SuperCADE Suba, SuperCADE Bosa y otros Cades”, explicó Galán.



Colombia celebración gol vs, Congo. Foto: Conmebol.

Concierto en el Vive Claro con Blessd, Pipe Bueno y La 33

El fútbol se mezclará con la música en el Vive Claro, escenario que tendrá una programación especial durante el partido entre Colombia y Portugal.

El evento contará con la participación de:



Blessd. Pipe Bueno. La 33.



La experiencia busca reunir a los aficionados que quieran disfrutar del Mundial con entretenimiento adicional. Las entradas estarán disponibles mediante Ticketmaster.

Blessd // Foto: AFP

Tribuna Club en El Campín

El Parqueadero Norte del estadio El Campín será otro de los espacios preparados para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Publicidad

Esta zona contará con:



Pantallas gigantes para ver los partidos. Música en vivo. Oferta gastronómica. Regalos y actividades para los asistentes. Espacios familiares.



La iniciativa es presentada por marcas como Coca-Cola, Visa, Buchanan’s, Don Julio, Smirnoff, Michelob Ultra, Betano, adidas y Lenovo.

Estadio El Campín. AFP

Centros comerciales y espacios de entretenimiento

Diferentes centros comerciales y establecimientos de Bogotá podrían sumarse a la celebración con transmisiones del partido, actividades especiales y espacios para compartir la jornada mundialista.

Los aficionados podrán encontrar opciones como:



Pantallas para ver el encuentro. Zonas gastronómicas. Promociones relacionadas con el Mundial. Actividades familiares.



Se recomienda revisar la programación oficial de cada lugar antes del partido.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Campaña “El Corazón en la Garganta” de Don Julio

La marca Don Julio llevará su experiencia mundialista a varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

Publicidad

La campaña busca acompañar a los aficionados durante los partidos de Colombia con espacios de entretenimiento, experiencias especiales y actividades alrededor de la pasión por el fútbol.

Un partido que mueve la economía y la pasión futbolera

El enfrentamiento entre Colombia y Portugal será más que un partido de la fase de grupos del Mundial 2026. La presencia de una figura como Cristiano Ronaldo, sumada a la importancia del resultado para la Selección Colombia, convierte la jornada en uno de los eventos deportivos más esperados del calendario.

Bogotá se prepara para una celebración que combinará fútbol, música, gastronomía y entretenimiento, con opciones para todos los públicos y escenarios que buscan acercar la experiencia mundialista a los aficionados.

