¿Cuándo se juega Colombia vs. Portugal? Fecha, hora y estadio del partido que cierra fase de grupos

La Selección Colombia afrontará este sábado 27 de junio su último compromiso de la fase de grupos del Mundial de 2026, cuando enfrente a Portugal en un duelo clave para definir las posiciones finales del Grupo K y los clasificados a la siguiente ronda del torneo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega a este compromiso después de sumar dos victorias en sus primeras presentaciones. En el debut, la Tricolor derrotó 3-1 a Uzbekistán, mientras que en la segunda jornada se impuso 1-0 a República Democrática del Congo, resultados que le permitieron acercarse a los octavos de final.

Por su parte, Portugal también llega con opciones de asegurar su clasificación. El conjunto europeo empató 1-1 frente a República Democrática del Congo en la primera fecha y posteriormente goleó 5-0 a Uzbekistán, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la zona.

Fecha y hora de Colombia vs. Portugal

El partido entre Colombia y Portugal se disputará el sábado 27 de junio de 2026. El compromiso está programado para comenzar a las 6:30 p. m. (hora de Colombia).



Como ocurre en la última jornada de la fase de grupos, el encuentro se jugará en simultáneo con el duelo entre República Democrática del Congo y Uzbekistán, también correspondiente al Grupo K.

¿En qué estadio se jugará Colombia vs. Portugal?

El encuentro tendrá como escenario el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los estadios elegidos para albergar partidos del Mundial de 2026 en Estados Unidos.

Este escenario, con capacidad para más de 65.000 espectadores, ha sido sede de importantes eventos deportivos internacionales y recibirá uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos.

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¿Qué necesita Colombia para ser primera del grupo?

La Selección Colombia ha mostrado solidez en sus primeras presentaciones mundialistas. La victoria frente a Uzbekistán y el triunfo ante República Democrática del Congo le permitieron llegar a la última fecha con posibilidades de terminar en el primer lugar del Grupo K y lo logrará con un empate ante los lusos..

Ante Portugal, la Tricolor buscará mantener su buen rendimiento y asegurar una posición favorable de cara a los cruces de eliminación directa, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista.