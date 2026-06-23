En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Escrutinio electoral
Abelardo De La Espriella
Iván Cepeda
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Daniel Muñoz abre el marcador en Guadalajara: así fue su gol vs. Congo

Daniel Muñoz abre el marcador en Guadalajara: así fue su gol vs. Congo

El lateral del Crystal Palace le salvó la papeleta a Néstor Lorenzo cuando todo apuntaba a que se iba a quedar 0-0 en un ataque por la banda, su especialidad.

Daniel Muñoz.jpg
Daniel Muñoz //
Foto: Conmebol
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

Lo estaba buscando desde el primer tiempo, pero todo parecía en contra para el lateral del Crystal Palace. Primero un fuera de juego le quitó el grito de gol cuando anotó y fue invalidado, pero en el segundo tiempo la suerte sí le sonrió y fue él el que apareció a solucionarle la vida a Lorenzo para poner el 1-0 frente al Congo.

El tanto cayó al 76', todo en una jugada colectiva que nació de los pies de Juan Fernando Quintero y en colaboración con Gustavo Puerta. Pero la genialidad la puso Jhon Córdoba al arrastrar toda la marca rival y darle vía libre a Muñoz para que se apoderara de la banda y, sin piedad, poner el 1-0 en Guadalajara.

Así fue el gol de Daniel Muñoz vs. Congo

Un tanto que le dio la alegría al estadio después de varios impedimentos durante el partido, además de darle la clasificación al elenco cafetero a los dieciseisavos de final y bajar la intensidad del duelo vs. Portugal para poder quedarse con el liderato del grupo.

Daniel Muñoz, el héroe de Colombia en el Mundial

En el primer partido también fue Muñoz el que le dio la alegría a los colombianos ante Uzbekistán en el primer tanto en esa noche en el Azteca.

En ese orden, este Mundial tiene un goleador cafetero que no es delantero, sino ha sido el futbolista del Crystal Palace el que se ha encargado de armar la fiesta colombiana y, por supuesto, liderar el sueño de Colombia al mando de Néstor Lorenzo con dos goles.

daniel-muñoz-seleccion.jpg
El defensa colombiano Daniel Muñoz, número 2 del ranking, celebra el tercer gol de su equipo, anotado por el centrocampista Jaminton Campaz, número 21, durante el partido de fútbol del Grupo K de la Copa Mundial 2026 entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio de la Ciudad de México, el 17 de junio de 2026.
AFP

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Daniel Muñoz

Selección Colombia

Congo

Publicidad

Publicidad

Publicidad