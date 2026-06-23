Daniel Muñoz abre el marcador en Guadalajara: así fue su gol vs. Congo

Lo estaba buscando desde el primer tiempo, pero todo parecía en contra para el lateral del Crystal Palace. Primero un fuera de juego le quitó el grito de gol cuando anotó y fue invalidado, pero en el segundo tiempo la suerte sí le sonrió y fue él el que apareció a solucionarle la vida a Lorenzo para poner el 1-0 frente al Congo.

El tanto cayó al 76', todo en una jugada colectiva que nació de los pies de Juan Fernando Quintero y en colaboración con Gustavo Puerta. Pero la genialidad la puso Jhon Córdoba al arrastrar toda la marca rival y darle vía libre a Muñoz para que se apoderara de la banda y, sin piedad, poner el 1-0 en Guadalajara.

Así fue el gol de Daniel Muñoz vs. Congo

#MundialEnBlu Daniel Muñoz puso a celebrar a Colombia: así fue el 1-0 frente a Congo #HoyEnBlu pic.twitter.com/Yd2d8QJMHO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 24, 2026

Un tanto que le dio la alegría al estadio después de varios impedimentos durante el partido, además de darle la clasificación al elenco cafetero a los dieciseisavos de final y bajar la intensidad del duelo vs. Portugal para poder quedarse con el liderato del grupo.



Daniel Muñoz, el héroe de Colombia en el Mundial

En el primer partido también fue Muñoz el que le dio la alegría a los colombianos ante Uzbekistán en el primer tanto en esa noche en el Azteca.

En ese orden, este Mundial tiene un goleador cafetero que no es delantero, sino ha sido el futbolista del Crystal Palace el que se ha encargado de armar la fiesta colombiana y, por supuesto, liderar el sueño de Colombia al mando de Néstor Lorenzo con dos goles.