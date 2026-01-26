Prepárese para los cierres viales por obras en la Séptima: iniciarán en febrero

Bogotá se prepara para una de las obras urbanas más grandes de los últimos años. El alcalde de la ciudad confirmó que ya está en marcha el cronograma del Corredor Verde por la carrera Séptima, una intervención que cambiará por completo este importante eje vial del norte de la capital. El proyecto que entra en ejecución corresponde al tramo 3, con una longitud de 11,56 kilómetros, y se extenderá desde la calle 99 hasta la calle 200.

Este corredor contará con un sistema de transporte público que movilizará cerca de 200.000 pasajeros al día y tendrá 14 estaciones a lo largo del trayecto. La obra incluye 29 pasos peatonales, cuatro carriles para tráfico mixto, dos por cada sentido, y dos carriles exclusivos para buses, uno por sentido. Además, se construirán dos puentes vehiculares, pasos vehiculares deprimidos y una cicloruta ubicada en el costado occidental de la vía, con el objetivo de mejorar la movilidad de peatones, ciclistas y conductores.

La inversión total del Corredor Verde por la Séptima supera los 1,8 billones de pesos. De ese monto, 244.928 millones ya fueron destinados a la compra de predios, lo que permite que el proyecto cuente actualmente con el 90,16 % del área requerida. Además de las 14 estaciones, el corredor incluirá el patio portal, clave para la operación del sistema de transporte.

Patio taller del proyecto IDU

El Corredor Verde de la Séptima está dividido en tres tramos que van desde la calle 24 hasta la calle 200. Sin embargo, actualmente solo se trabajará en el tramo norte, ya que fue el único adjudicado durante la administración de Claudia López. Los tramos 1 y 2, que van de la calle 24 a la 76 y de la 76 a la 99, quedan suspendidos por ahora debido a que no cuentan con contratista ni proponente. Así lo confirmó el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano.

Según el cronograma del Distrito, las obras comenzarán a mediados de febrero con la intervención del grupo 1, entre las calles 99 y 127, un tramo de 2,95 kilómetros que tendrá una inversión cercana a los 509.500 millones de pesos. En marzo, los trabajos avanzarán al grupo 2, que va desde la calle 127 hasta la 183, con una extensión de 6,64 kilómetros y un costo aproximado de 599.919 millones de pesos. Finalmente, en junio se iniciarán las obras del grupo 3, entre las calles 183 y 200, donde además se construirá el patio portal del proyecto, con un área superior a los 80.000 metros cuadrados.

El proyecto también busca transformar el entorno ambiental de la carrera Séptima. Está previsto sembrar 4.388 árboles nuevos, reemplazar 1.586, trasladar 627 y dar tratamiento a otros 383, lo que permitirá crear más de 100.941 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. A esto se suma la implementación de buses eléctricos, con los que se dejarían de emitir alrededor de 34.000 toneladas de dióxido de carbono, aportando a una movilidad más limpia y sostenible.

En términos de tiempo, los beneficios se verán a largo plazo. El recorrido en transporte público pasará de 65 a 25 minutos, una reducción de 40 minutos, mientras que en bicicleta el trayecto bajará de 55 a 35 minutos. Esto representará un ahorro de cerca de 350 horas al año para los usuarios del sistema, según lo indicó la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz Carrascal.

Desde el Distrito aseguraron que ya se viene trabajando con las comunidades para reducir los impactos negativos de las obras durante su ejecución. El alcalde explicó que la ciudad enfrenta múltiples frentes de obra porque los proyectos deben ejecutarse dentro de los plazos contractuales; de lo contrario, se perderían los recursos y las iniciativas no se podrían llevar a cabo. Aunque la construcción se hará por fases, la meta del Distrito es que el Corredor Verde por la carrera Séptima esté completamente terminado en el año 2030 y beneficie a más de 200.000 usuarios diarios.