¿Quiere estudiar un doctorado? Así puede acceder a una de las 81 becas disponibles en Bogotá

Quienes estén interesados en cursar un doctorado en Bogotá tendrán unos días adicionales para postularse a la convocatoria del Proyecto Roberto Zarama, que ofrece 81 créditos educativos condonables para profesionales colombianos que comiencen sus estudios durante el primer semestre de 2027.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) amplió el plazo de inscripción hasta el 17 de noviembre de 2026 a las 5 de la tarde, con el propósito de darle más tiempo a los aspirantes que adelantan sus procesos de admisión en las siete universidades participantes.

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Uno de los principales beneficios es que el programa financia el 100% del valor de la matrícula sin que el crédito genere intereses, además incluye la entrega de 27 millones de pesos semestrales para sostenimiento, hasta 45 millones para desarrollar la investigación doctoral y hasta 7.666.667 para movilidad internacional.

Becas Foto: referecia, Lexica

Es importante aclarar que estos recursos son condonables, es decir, quien acceda a la beca podrá evitar la devolución del dinero si obtiene su título de doctor dentro del periodo establecido y cumple las condiciones del programa. En caso de no cumplirlas, deberá reintegrar los recursos según las reglas de condonación.



¿Quiénes pueden postularse y cuáles son los requisitos?

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que hayan sido admitidos como estudiantes nuevos en alguno de los 27 programas doctorales ofrecidos por las 7 universidades participantes:



Universidad Nacional.

Universidad de Los Andes.

Universidad Javeriana.

Universidad de La Sabana.

Universidad El Bosque.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Las áreas incluyen ingeniería, ciencias, biotecnología, salud, ciencias ambientales, sostenibilidad e innovación educativa, entre otras.

Para participar es necesario contar con la carta o certificación de admisión expedida por una de las universidades aliadas, presentar una propuesta de investigación doctoral relacionada con alguna necesidad de Bogotá o Cundinamarca y entregar una carta de motivación. Además, los aspirantes deben cumplir las condiciones de participación establecidas por Atenea.

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¿Cómo realizar la inscripción?

El proceso es gratuito y se realiza directamente a través de la página oficial de la Agencia Atenea, donde los interesados deben consultar los términos de referencia, seleccionar el programa y el cupo al que desean aplicar y cargar los documentos solicitados.

La entidad recordó que cada persona puede postularse a un solo cupo y que no necesita intermediarios para realizar el trámite.

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Los interesados pueden consultar los programas disponibles, los requisitos y completar su inscripción en el siguiente enlace: https://www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias/convocatoria-proyecto-roberto-zarama-formacion-de-alto-nivel