Racionamiento de agua en Bogotá: así funcionará el segundo ciclo de la medida

Aunquelas lluvias se han visto en Bogotá,de acuerdo con los reportes de las autoridades, los niveles de los embalses siguen bajando y el consumo de agua sigue aumentando por lo que continuará el racionamiento de agua. A corte del jueves, 18 de abril, el nivel de consumo pasó de 15, 72 metros cúbicos por segundo, a 16,2 metros cúbicos por segundo.

El Distrito sigue imponiendo medidas y llamando la atención de todos los ciudadanos para no malgastar la poca agua que queda.

El segundo ciclo arrancará el próximo sábado, 20 de abril, desde las 8:00 de la mañana y abarca 10 localidades y 286 barrios: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo, Tunjuelito y Usaquén.



Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45

Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45

Entre calle 85 y calle 26, entre Avenida Caracas y carrera 68

Los turnos del segundo ciclo se harán bajo la misma directriz (barrios, localidades, municipios y fechas) entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño. Quedarán de la siguiente forma.

El alcalde Galán, a través de su cuenta de X, insiste en la necesidad de ahorrar y no malgastar. Invita a todos los vecinos de Bogotá a evitar duchas de más de 3 minutos, no lavar ventanas, fachadas ni automóviles, y, así mismo, insiste en no sobre abastecerse con agua, ya que se puede contaminar hasta llegar al desperdicio.

Publicidad

El chat de atención y servicio 'Chatico' continuará funcionando para quienes requieran de atención a dudas e inquietudes con respecto al nuevo ciclo.