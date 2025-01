Reaparece en video Laura Villamil, la bailarina que sufrió accidente en Andrés Carne de Res

Han pasado más de cinco meses desde el trágico accidente que sufrió Laura Villamil , la talentosa bailarina que se hizo conocida por su trabajo en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía.

Ahora, sus familiares han compartido emotivas imágenes que muestran los avances en su proceso de recuperación.

En el video se observa a Laura en una clínica recibiendo terapia luego de que sufriera graves quemaduras en el 90 % de su cuerpo.

“Es muy duro. Es muy complejo, son días muy largos. Son cosas que no quiero recordar. La verdad en este momento no pienso en eso, sino en la recuperación, en los días, en los días que llevo acá. No pienso mucho en cosas de afuera”, dijo Laura a Noticias Caracol en septiembre de 2024.

Lo último que se había conocido del caso, es que un Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías, a través de fallo de tutela determinó que el derecho fundamental de petición de Laura Villamil y su familia fue vulnerado por Andrés Carne de Res a través de la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., quienes se opusieron a entregar información relacionada con licencias del establecimiento.

En consecuencia, el juez ordenó al restaurante dar una respuesta clara, completa y de fondo, tal como ha sido solicitada por el abogado de la familia Villamil.