Laura Villamil habló tras despertar del coma: “Nadie de Andrés Carne de Res ha venido”

Luego de estar varios días en coma por el accidente que sufrió en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía, habló Laura Daniela Villamil. Señaló que la recuperación ha sido un proceso “muy duro” y reveló que nadie del establecimiento comercial se ha comunicado con ella.

Laura Daniela, que sufrió graves quemaduras durante un espectáculo en el restaurante, también agradeció a todas las personas y a la Fundación Santa Fe por estar pendientes de su estado de salud.

“Es muy duro. Es muy complejo, son días muy largos. Son cosas que no quiero recordar. La verdad en este momento no pienso en eso, sino en la recuperación, en los días, en los días que llevo acá. No pienso mucho en cosas de afuera”,dijo Laura a Noticias Caracol.

Luego, añadió que su familia ha sido la encargada de tener comunicación con representantes de Andrés Carne de Res, ya que desde el día que despertó del coma, el 13 de septiembre, nadie se ha comunicado con ella.

“Yo no he tenido contacto. Solo con mi familia y ellos son los que se encargan de todo. No ha venido nadie a decir: ‘Hola, somos la parte de Andrés’, nada”, destacó.

Hasta donde se ha conocido, la última comunicación que tuvo Andrés Carne de Res con la familia de Laura Daniela fue hecha por el mismo Andrés Jaramillo, dueño del restaurante.

Fue una carta poética que generó descontento. Santiago Villamil, hermano de Laura, aunque reconoció el gesto de Andrés Jaramillo, lo consideró tardío. “Se me hace muy tarde la preocupación. Un mes después se acercó el dueño a ver cómo estaba mi hermana. Pienso que de pronto pudo ser por la presión, por el cierre, por las sanciones, por muchas cosas que pasaron”, señaló Santiago.