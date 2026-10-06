Reforma tributaria de Bogotá reforzará la seguridad, según concejal Fernando López

La reforma tributaria de Bogotá, aprobada recientemente por el Concejo y a la espera de la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, no solo busca aumentar los ingresos de la ciudad, sino financiar proyectos de inversión durante los próximos años. Así lo destacó el concejal Fernando López, uno de los defensores de la iniciativa, quien aseguró que uno de sus principales impactos estaría relacionado con el fortalecimiento de la seguridad.

De acuerdo con López, la reforma permitirá generar cerca de 1,2 billones de pesos en ingresos adicionales para Bogotá, recursos que, según explicó, estarán dirigidos a diferentes obras y proyectos contemplados para los próximos años. El concejal sostuvo que el objetivo es garantizar fuentes de financiación para la ciudad durante la próxima década y que la discusión no debe limitarse al debate político sobre el aumento de impuestos.

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Uno de los componentes que más destacó López es el fortalecimiento del alumbrado público. Según el cabildante, la ciudad podrá avanzar hacia un sistema de alumbrado inteligente, con postes que incorporen cámaras y tecnología para mejorar la vigilancia en diferentes sectores de Bogotá.

López aseguró que esta inversión podría contribuir a mejorar los indicadores de seguridad, especialmente durante las horas de la noche, cuando, según su planteamiento, se presentan mayores dificultades para los ciudadanos en materia de percepción y condiciones de seguridad.



El concejal también defendió el enfoque de la reforma en materia de quiénes asumirían las nuevas cargas tributarias. Según explicó, la iniciativa busca que el mayor esfuerzo recaiga sobre los sectores con mayor capacidad económica, mientras que los estratos 1, 2 y 3 y algunos hogares de estratos 4, 5 y 6 quedarían por fuera de los nuevos cobros, particularmente aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza oculta.

Otro de los argumentos planteados por López tiene que ver con el impacto económico que, según sus cálculos, tendría la reforma. El cabildante aseguró que los nuevos recursos y la llegada de inversión podrían contribuir a la generación de alrededor de 200.000 empleos, además de impulsar obras que trasciendan la actual administración distrital.

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Sin embargo, la reforma también ha generado críticas entre sectores del Concejo y ciudadanos que consideran que representa una mayor carga para los contribuyentes. El propio López reconoció que cualquier aumento de impuestos termina afectando el bolsillo de los ciudadanos, pero defendió que el propósito es que quienes tienen mayor capacidad de pago sean quienes asuman principalmente el esfuerzo adicional.

El concejal también advirtió sobre las consecuencias que tendría una eventual caída de la reforma si prosperaran las acciones jurídicas anunciadas por sus opositores. Según López, se pondrían en riesgo obras previstas para los próximos diez años y, particularmente, la posibilidad de contar con una fuente de financiación estable para modernizar el alumbrado público de Bogotá.

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La reforma, por ahora, entra en la etapa previa a su sanción por parte del alcalde Galán. El debate que sigue estará centrado en cómo se implementarán los nuevos recursos, cuál será el impacto real sobre los contribuyentes y si las inversiones anunciadas, especialmente en alumbrado y seguridad, se traducirán en resultados concretos para los habitantes de la capital.