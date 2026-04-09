Renunció Julio Jiménez gerente de Taxi Imperial en medio de protestas de taxistas en El Dorado

En medio de las protestas por parte de un grupo de taxistas en el aeropuerto Aeropuerto El Dorado, este jueves se confirmó la renuncia de Julio Jiménez a la gerencia de Taxi Imperial, una de las compañías encargadas del servicio de transporte en la terminal aérea.

La decisión ocurre en medio de una tensión entre los conductores y la administración de la empresa, luego de horas de bloqueos y manifestaciones que han impactado la movilidad en la Calle 26 y el acceso al aeropuerto por uno de sus carriles.

Blu Radio conoció que los bloqueos se originaron en el malestar de un grupo de taxistas frente a una nueva estrategia implementada por la gerencia de la empresa con el objetivo de optimizar el servicio. De acuerdo con Julio Jiménez, vocero de la compañía, la medida contempla una estandarización en las tarifas de las carreras, así como otros ajustes que, según explicó, buscan mejorar las condiciones laborales.

No obstante, señaló que, de un total aproximado de 1.200 conductores, cerca de 850 aceptaron la propuesta, mientras que el resto expresó su inconformidad.



“Se trata de personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios para la explotación de los taxis. Sin embargo, al cobrar tarifas sin regulación, se ha generado esta situación. Eso es lo que ha provocado el descontento. Por esa razón hemos perdido trabajo y muchos clientes ya se han ido”, explicó Jiménez.

Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica, pero con el paso de las horas escalaron hasta generar bloqueos en puntos clave del aeropuerto. Incluso, se registraron enfrentamientos entre algunos conductores y miembros de la UNDMO, lo que obligó la intervención de las autoridades para dispersar las aglomeraciones.

Tras la renuncia, desde la compañía se busca avanzar en una negociación con los conductores. Según Jhon Caro, director operativo de la compañía, se negociará para que “haya una cantidad mínima de camionetas blancas” prestando el servicio en la terminal aérea, como parte del cumplimiento del contrato con Opain.

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Un grupo de 10 taxistas se reunirá con taxi Imperial para buscar solución a sus peticiones y garantizar el trabajo equitativo.