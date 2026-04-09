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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Renunció Julio Jiménez gerente de Taxi Imperial en medio de protestas de taxistas en El Dorado

Renunció Julio Jiménez gerente de Taxi Imperial en medio de protestas de taxistas en El Dorado

Luego de horas de bloqueos y manifestaciones que han impactado la movilidad en la Calle 26, este jueves se conoció la renuncia de Julio Jiménez gerente de Taxi Imperial.

Julio Jiménez gerente de taxi imperial.jpg
Renunció Julio Jiménez a la gerencia de Taxi Imperial en medio de las protestas de taxistas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Foto: archivo.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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