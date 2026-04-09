Tensa situación por presencia de gerente de Taxi Imperial: conductores lo sacaron de El Dorado

Continúa la protesta en el aeropuerto El Dorado en Bogotá por parte de un grupo aproximado de 200 o 300 de taxistas que tienen bloqueado el acceso del carril por donde ingresan los taxis, las vans y los buses; sin embargo, la llegada al aeropuerto sigue tranquila.

Los ánimos se caldearon cuando Julio Jiménez, gerente de Taxi Imperial y se metió dentro del grupo de taxistas, que, enfurecidos empezaron a reclamarle por las condiciones de trabajo, las cuales califican como desleales por cuenta de los carros blancos de servicio especial

Jaime Herrera, uno de los líderes de la protesta, explicó más temprano en Mañanas Blu, que la administración de Taxi Imperial está favoreciendo a los vehículos de servicio especial sobre los tradicionales amarillos, esto a través de la coacción sobre los viajeros para tomar carro blanco por encima de los tradicionales taxis.



La expulsión

Los taxistas, en medio del abucheo le empezaron a reclamar hombre, porque entre otras cosas, les había entregado 100.000 pesos como bono para un mercado. Incluso uno de los taxistas le tiró un billete de 100.000 para recordarle lo que había hecho. Acto seguido empezaron a sacarlo del lugar a insultos.

En medio de la confrontación verbal, Jiménez les dijo que iba a atender a un grupo muy pequeño de taxistas, 15 alrededor, y que con ellos iba o estaban dispuesto a hablar sobre la solución en el aeropuerto El Dorado; sin embargo, la mayoría se negó, porque 15 dicen, ellos no representa a todos los taxistas que trabajan en esta zona.



Al grito unísono de "¡Fuera Julio!" y diversos insultos, el gerente fue obligado a abandonar las instalaciones bajo una fuerte escolta. Hay que decir que Jiménez llegó escoltado en una camioneta de alta gama.

Escuche aquí la entrevista: