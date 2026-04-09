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Tensa situación por presencia de gerente de Taxi Imperial: conductores lo sacaron de El Dorado

Los ánimos se caldearon cuando Julio Jiménez, gerente de Taxi Imperial y se metió dentro del grupo de taxistas, que enfurecidos empezaron a reclamarle por haberle cerrado la llave del trabajo a los taxis para abrírsela a los conductores de carros blancos de servicio especial.

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