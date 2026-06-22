Revelan identidad de mujer hallada sin vida en una maleta en el norte de Bogotá

Las autoridades revelaron la identidad de la mujer hallada muerta en un edificio de Chapinero, norte de Bogotá: se trata de Natalia Villalba Angarita, una ciudadana de 36 años oriunda de Cúcuta.

El hallazgo se produjo al mediodía en un séptimo piso de un edificio ubicado en la calle 95 # 2. El personal encargado de realizar las labores de limpieza ingresó al inmueble y encontró los restos de la víctima ocultos en una maleta gris. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo las hipótesis de homicidio doloso y muerte violenta, procediendo con el levantamiento del cadáver y el cierre de la vía perimetral.

El cuerpo de Natalia Villalba fue encontrado en el séptimo piso de un edificio en el norte de Bogotá Foto: Blu Radio y suministradas

Las autoridades judiciales centran sus esfuerzos en identificar a las personas que alquilaron el lugar. De acuerdo con los registros oficiales del establecimiento, el apartamento permanecía rentado por días, específicamente desde el pasado 7 de junio hasta el 21 de junio.

La línea de investigación preliminar apunta a dos posibles indiciados de nacionalidad extranjera que tuvieron acceso al sitio durante ese periodo: un ciudadano estadounidense y un ciudadano inglés, quienes registran ingreso a la propiedad y están siendo buscado por las autoridades. El CTI continúa recolectando material probatorio para determinar el mecanismo de muerte de la mujer cucuteña.