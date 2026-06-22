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Autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer en un hotel de Chapinero

Información preliminar data que se trataría de una mujer oriunda de Cúcuta que estaba en un hotel del norte de Bogotá aparentemente con un ciudadano extranjero.

Levantamiento de cadáver.
Levantamiento de cadáver.
Foto: AFP.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Al mediodía de esta lunes fue reportado el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una maleta gris en una habitación del séptimo piso de un hotel el en norte de Bogotá en la localidad de Chapinero. De acuerdo con información preliminar, se trata de una mujer oriunda de a Cúcuta que al parecer estaba en el hotel con un presunto ciudadano extranjero que a esta hora está siendo buscado por las autoridades.

Por ahora, se desconoce la identidad de las persona presuntamente señalada como la responsable. Sin embargo, las autoridades ya investigan el caso bajo la hipótesis de homicidio doloso y muerte violenta. Ante esto, el CTI adelanta las investigaciones para establecer el mecanismo de muerte.

Entre tanto, a esta hora hay cierre de la Calle 95 # 21-80 exactamente del Hotel Mor mientras se adelanta el levantamiento por parte del CTI de la Fiscalía que además asumió la investigación.

En desarrollo.

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