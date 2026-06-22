Tragedia en Francia: dos niños mueren olvidados dentro de un carro en medio de ola de calor

Una severa ola de calor que azota a Francia dejó sin vida a dos niños, de 2 y 4 años, quienes fueron hallados muertos en el interior de un carro familiar en la localidad de Carpentras, en el sureste del país.

Según reportaron medios locales, los dos menores se habrían quedado atrapados dentro del vehículo, aunque no se sabe cuánto tiempo permanecieron dentro, luego de ingresar sin que su madre se diera cuenta.

Este incidente se produce en un contexto de temperaturas sin precedentes que han puesto en jaque a gran parte de Europa.

Las altas temperaturas han forzado a las autoridades francesas a implementar medidas de emergencia ante el registro de fuertes olas de calor que, en algunos sectores, han alcanzado los 43 grados centígrados.



Como respuesta al riesgo sanitario, 1.352 escuelas en toda Francia permanecieron cerradas este lunes para evitar la exposición de los estudiantes a las altas temperaturas.

Asimismo, el incremento de la presión sobre el sistema de salud ha sido notable; las llamadas a los servicios de urgencias han experimentado un aumento de entre el 30% y el 40% durante los últimos días.

El fenómeno meteorológico ha obligado a endurecer las restricciones en todo el país. Mathieu Lefèvre, ministro delegado de la Transición Ecológica, anunció recientemente la extensión de la alerta roja a 49 departamentos franceses, mientras que otras 54 demarcaciones permanecen bajo alerta naranja.

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Ante este panorama, el gobierno francés ha limitado actividades públicas y eventos masivos. Incluso durante la celebración de la Fiesta de la Música, las autoridades locales restringieron el consumo de alcohol en espacios públicos con el fin de evitar complicaciones de salud derivadas de la deshidratación y la exposición al sol.