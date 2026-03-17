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Sale a la luz video del momento en que asesinan a funcionario del Acueducto en el Salitre

El crimen habría ocurrido en medio de un intento de hurto del teléfono celular de Néstor Harry Acosta Leal, quien recibió varios impactos de bala

Sale a la luz video de momento en que asesina a funcionario del Acueducto en el Salitre
Sale a la luz video de momento en que asesina a funcionario del Acueducto en el Salitre
Foto: captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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