Sale a la luz video del momento en que asesinan a funcionario del Acueducto en el Salitre

Un nuevo video de cámaras de seguridad se convirtió en pieza clave dentro de la investigación por el asesinato de Néstor Harry Acosta Leal, funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), ocurrido en la tarde de este lunes 16 de marzo de 2026 en el sector del Salitre, en cercanías de la Terminal de Transporte.

Las imágenes, captadas en un punto cercano al lugar de los hechos, muestran el momento exacto del ataque. En el video se observa a la víctima mientras esperaba transporte público en un paradero, cuando un hombre, que vestía camiseta blanca, se le acerca.

Sale a la luz hipótesis detrás del asesinato en el Salitre de funcionario del Acueducto

Segundos después se presenta un forcejeo y, en medio de este, el agresor le dispara. Tras el ataque, el responsable huye del lugar a bordo de una motocicleta junto a otro individuo.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el crimen habría ocurrido en medio de un intento de hurto del teléfono celular de Acosta Leal, quien recibió varios impactos de bala. Testigos señalaron que el atacante escapó por los andenes del sector, lo que coincide con lo evidenciado en el nuevo registro audiovisual.



El funcionario, con más de 20 años de servicio en la EAAB, alcanzó a ser auxiliado por ciudadanos y autoridades, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Además una mujer, comerciante de la zona y testigo del crimen, reveló más detalles: “Sonaron tres tiros. Cuando él se la miraba, el señor ya estaba tirado en el piso. Lo vi por las cámaras y cuando salí, él estaba ahí tendido al frente del almacén. El agente lo estaba ayudando, él duró alrededor de unos 10 o 12 minutos vivo y ya después falleció. La ambulancia nunca llegó”.

Homicidio en Salitre Blu Radio

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Este nuevo video refuerza la principal hipótesis de las autoridades y hace parte del material que analiza la Policía Metropolitana de Bogotá para dar con el paradero de los responsables.

En un comunicado a través de sus redes sociales, el Acuedicto lamentó lo ocurrido. “Desde la EAAB rechazamos y condenamos de manera categórica este acto de violencia que segó la vida de un ejemplar servidor, quien durante más de 20 años entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad”, afirmó la empresa.