Se conocen nuevos detalles del carro que se cayó del segundo piso del Club El Nogal

Un carro que cayó desde un segundo piso en inmediaciones del Club El Nogal, en el norte de Bogotá, generó alerta y la reacción de organismos de emergencia. Asimismo, obligó a restringir parcialmente el tránsito sobre la Carrera Séptima durante algunos minutos.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, una persona quedó atrapada luego de que el automóvil se precipitara del parqueadero ubicado sobre la carrera 7 con calle 78. Tras la emergencia, los equipos de rescate realizaron labores de atención prehospitalaria y lograron entregar a la víctima a una ambulancia.

“Realizamos el rescate y atención prehospitalaria de una persona que resultó atrapada, luego de que su vehículo, aparentemente, cayera de un segundo piso en la Cra 7 con Clle 78. La persona es entregada a ambulancia. Se efectúa el aseguramiento de la escena”, informó Bomberos de Bogotá a través de su cuenta de X.

Mientras se adelantaban las maniobras de atención y verificación de riesgos, las autoridades acordonaron el sector para evitar nuevos incidentes y facilitar el trabajo de los organismos de socorro.



¿Qué dice el club?

Por su parte, el Club El Nogal emitió un comunicado dirigido a sus socios en el que confirmó que el incidente estuvo relacionado con un vehículo en la carrera Séptima y aseguró que la situación estaba siendo atendida de manera coordinada con las autoridades competentes.



“En este momento, el equipo del Club, junto con los organismos de apoyo y las autoridades competentes, se encuentra atendiendo el incidente de manera preventiva y coordinada”, indicó la institución.

Asimismo, el club informó que uno de los carriles de acceso vehicular por la carrera 7 fue suspendido temporalmente mientras se desarrollaban las labores de emergencia y evaluación de la situación.

Hasta el momento no se conocen las causas exactas que provocaron la caída del vehículo ni el estado de salud actualizado de la persona rescatada. Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y si hubo fallas mecánicas o humanas.