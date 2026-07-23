“Si eso me pasa, rompo el celular”: joven que recibió disparo en su pierna en intento de robo

En la noche del 20 de julio, un joven recibió un disparo en una de sus piernas por parte de un sujeto armado que, junto con un cómplice, intentó robarle el teléfono celular mientras estaba con sus mascotas en un parque del barrio Nicolás de Federmán, de Bogotá. Según cuenta, al ver el intento de hurto, prefirió romper el teléfono, por lo que el ladrón sacó el arma y lo agredió.

El joven víctima se llama Diego, pero es conocido como Diego Andariego por su canal de YouTube, en el que realiza videos contando historias de las ciudades. En un video publicado en ese canal, cuenta los momentos de angustia que vivió.

“Normalmente no lo hago, pero saqué el celular para ver las estadísticas y me senté en una banquita del parque. Cuando escuché a alguien que se me acercó, pensé que era una persona que me había reconocido. Pero cuando vi, el hijueputa ese tenía una pistola o un revólver y me dijo: ‘El teléfono, el teléfono’”, cuenta Diego.

Sin embargo, en medio de la situación, Diego prefirió lanzar su celular contra el piso para evitar que se lo robaran. Pues, según relata, lo hizo para evitar que le saquearan las cuentas bancarias o le robaran información de su canal de YouTube. Entre tanto, cuando el asaltante vio esto, le disparó en una pierna.



“Yo vi el fogonazo, lo escuché, pero no sabía si me había dado el disparo. Pero cuando quise caminar, mi pierna estaba jodida. Los vecinos se acercaron y pidieron una ambulancia. Cuando me quité el pantalón, vi el chorro de sangre”, concluyó.

En medio de la confusión por el intento de asalto, Diego relata que la ambulancia llegó entre 30 y 40 minutos después de haberla solicitado y que, al llegar, le confirmaron que el disparo había sido con un arma traumática.

“Me subieron a la ambulancia, pero el central no autorizaba el traslado porque no lo ameritaba. Pero el paramédico fue eficaz y, a la media hora, me llevaron a la Cruz Roja de la 68. Cuando yo me vi la herida, el hueco parecía del tamaño de una moneda de 100”, cuenta.

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Con algo de desaliento, al final del video hizo una reflexión sobre la seguridad de la ciudad, enfatizando que en reiteradas ocasiones ha grabado videos en lugares inseguros y había salido “ileso”. Sin embargo, también hizo una crítica por el actuar de las autoridades, ya que, según relata, le dijeron que la denuncia no podía ser interpuesta porque no hubo hurto ni un señalado.

Asimismo, envió un mensaje para no “dar papaya” ni siquiera en los lugares que se consideran seguros.

“Por fortuna estoy bien, pudo haber pasado cualquier cosa. Pudo haber sido un arma de fuego, pudo haber pasado una cantidad de cosas. Pero yo no sé si la cagué rompiendo el celular porque dije que, una vez que no haya celular, pero no sabía que me iba a disparar”.