“Su celular no aparece”: madre de Natalia Villalba, joven encontrada muerta en maleta en Bogotá

La muerte de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años encontrada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del sector de Chapinero, en el norte de Bogotá, continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

El cuerpo de la joven, oriunda de Cúcuta, fue encontrado por personal de limpieza dentro de una maleta gris ubicada en el baño del inmueble, donde la ducha permanecía abierta. Villalba se hospedaba en este apartamento rentado por días desde el pasado 3 de junio, mientras buscaba un nuevo lugar para vivir.

Este martes 23 de junio, Medicina Legal confirmó que los restos trasladados a sus instalaciones correspondían a Natalia Villalba, luego de realizar el proceso de identificación.

Habla la mamá de Natalia Villalba

Su madre, Claudia Villalba, entregó detalles sobre los últimos días de comunicación con su hija y aseguró que la joven dejó de responder desde el jueves.



“Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, relató en diálogo con El Tiempo.

Según explicó Claudia, Natalia estaba alojada en el apartamento 702 porque buscaba mudarse próximamente. “Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto”, afirmó.

Uno de los datos que ahora resulta clave para la investigación es la desaparición del celular de la víctima. La madre reveló que otros objetos fueron encontrados, pero el teléfono continúa sin aparecer.

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“El computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece”, aseguró Claudia Villalba. Para los investigadores, encontrar el dispositivo podría ser fundamental para establecer los últimos movimientos de la joven.

Natalia Villalba Rubiano es la mujer hallada en maleta en Chapinero Foto: Blu Radio y suministrada

La madre también señaló que su hija no tenía pareja y dijo desconocer si tenía amigos extranjeros que la visitaban en Bogotá. Sin embargo, contó que Natalia viajaba constantemente fuera del país y que le había hablado de una actividad laboral independiente.

“Ella me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información sobre a qué se dedicaba”, afirmó.

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Buscan a dos extranjeros

La investigación preliminar de la Fiscalía apunta hacia dos ciudadanos extranjeros que habrían ingresado al apartamento y que ahora son buscados por las autoridades.

De acuerdo con los registros del lugar, un ciudadano estadounidense estuvo con Natalia durante la primera reserva del apartamento, entre el 3 y el 7 de junio. Posteriormente, la mujer extendió su estadía hasta el 21 de junio. Además, el pasado miércoles llegó al inmueble un hombre de nacionalidad británica, quien permaneció allí durante un día junto a la víctima.