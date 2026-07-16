Techo de reconocido centro comercial en Bogotá se desplomó: quedó en video

Un hecho insólito se registró en la tarde del pasado miércoles, 15 de julio, en el suroccidente de Bogotá, en el centro comercial Plaza Central en horas de la tarde. En el cuarto piso de este establecimiento, se desplomó parte del techo sobre algunas personas que se encontraban pasando en ese momento.

Fue gracias al video compartido por una persona que se encontraba en el sitio al momento de la caída que se supo de la gravedad de este hecho. En este clip, en redes sociales, se vio cómo parte de la estructura cayó y alcanzó a impactar a algunas personas que pasaban, sin embargo y por fortuna, no dejó ninguna persona lesionada.

"Lamentamos los momentos de preocupación que este hecho generó entre quienes se encontraban en el lugar. Nuestros protocolos de emergencia se activaron de inmediato: verificamos el estado de las personas presentes en el área, y la atención realizada confirmó que ninguna presentó lesión. Es importante precisar que el elemento desprendido corresponde a un acabado liviano y no compromete la estructura del edificio", informó el centro comercial a través de un comunicado.

Asimismo, aseguraron que la zona fue acordonada mientras se llevan a cabo labores de verificación en la estructura y para evitar algún accidente en este punto del centro comercial.



"El área fue acordonada de manera inmediata, y nuestros equipos técnicos y de operaciones realizaron la revisión del lugar y han continuado las verificaciones desde entonces, adoptando las medidas preventivas necesarias. El centro comercial opera con total normalidad. Plaza Central cuenta con programas permanentes de mantenimiento preventivo e inspecciones técnicas periódicas en todas sus instalaciones, los cuales serán reforzados a partir de lo ocurrido", añadieron.

Este es el momento que se desploma el techo