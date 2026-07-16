Fuerte balacera en el sur de Bogotá: intento de fleteo dejó dos heridos

Un violento intento de fleteo ocurrido este jueves, 16 de julio, en el barrio Techo, localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, dejó un saldo de dos personas heridas. El incidente se registró cuando delincuentes abordaron a un ciudadano para robarlo, desencadenando un intercambio de disparos en plena vía pública.

Entre los lesionados se encuentra la víctima del asalto y un militar que transitaba por el sector, quien habría accionado su arma de dotación para intentar frustrar el crimen y enfrentar a los atacantes. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica especializada.

Tras el enfrentamiento, las autoridades locales desplegaron un operativo en la zona y analizan cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables que lograron huir.

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