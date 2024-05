Temor por banda que roba a mujeres en el norte de Bogotá; las ataca cerca de sus hogares

En el barrio San Patricio, ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, las mujeres enfrentan un creciente temor debido a una banda de criminales que las está atacando cuando se encuentran cerca de sus hogares.

Los residentes de esta zona del norte de la capital están preocupados por la falta de acción policial, ya que los asaltos se han vuelto cada vez más frecuentes y violentos.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche, recientemente, una víctima sufrió un ataque cuando se disponía a entrar a su casa y fue gravemente atacada por estos criminales.

Según su testimonio, un hombre la alcanzó y la arrojó al suelo mientras forcejeaban. La mujer no tuvo tiempo de reaccionar ni de identificar si el agresor estaba armado, ya que todo sucedió en cuestión de segundos.

Luego de esto, los delincuentes huyeron rápidamente en un vehículo Renault Sandero por la calle 114 hacia la avenida 15.

“Uno de los tipos me alcanza, me tira al piso en el forcejeo y demás. Yo no me doy cuenta de lo que está pasando, si él está armado o no, pues eso pasó en cuestión de segundos, aproximadamente 10 y salen corriendo al carro", relató a Blu Radio.

A pesar de las constantes denuncias a la Policía sobre la presencia de esta banda de asaltantes, los residentes aseguran que no se ha tomado acción alguna para capturar a los delincuentes.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: