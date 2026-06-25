TransMiCable de San Cristóbal inicia pruebas de cabinas y entra en su fase final

El sistema de transporte masivo por cable de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, alcanzó un momento clave en su cronograma de ejecución tras el inicio de la circulación progresiva de las 144 cabinas que conformarán la flota operativa. Los vehículos comenzaron el recorrido de prueba a lo largo del trazado que conecta la estación Senderos de Altamira con el Portal 20 de Julio, permitiendo verificar de primera mano el comportamiento del sistema en movimiento.

La obra ya está en más del 90 %, en agosto estará terminado el cable y el espacio público en diciembre, cuando vamos a ponerlo en operación. El área de influencia es de 400.000 personas que se van a ver beneficiadas por este proyecto. Serán 35.000 usuarios al día, 4.000 por horasentido. El cable de San Cristóbal lo sacamos adelante y es una realidad expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con el último reporte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el proyecto se recibió en enero de 2024 con un avance del 5,52 %, por lo que se intensificaron los trabajos en los últimos meses para cumplir con el cronograma técnico de cara a la habilitación de la operación comercial para la ciudadanía a finales de año.

Alcalde de Bogotá visita TransMiCable de San Cristóbal Foto: Alcaldía de Bogotá

Esta nueva etapa, que se extenderá por un lapso de hasta tres semanas, constituye la fase final de pruebas porque somete al cable a evaluaciones rigurosas bajo condiciones reales de operación. Durante este periodo, los ingenieros evalúan el desempeño dinámico de las cabinas, los sistemas de carga y los componentes de software con el fin de garantizar estrictos estándares de seguridad y confiabilidad antes de recibir pasajeros.

Asimismo, este ciclo de ensayos es el paso previo y obligatorio para avanzar hacia un proceso de certificación internacional. Una firma externa especializada será la encargada de auditar todo el entramado técnico para dictaminar formalmente que el TransMiCable San Cristóbal es un sistema apto, seguro y eficiente para el transporte público urbano.



Finalmente, desde la Alcaldía, indicaron que las estaciones presentan avances individuales del 94 % en el Portal 20 de Julio, 93 % en Senderos de Altamira y 88 % en La Victoria. Con el inicio de estas pruebas dinámicas, el megaproyecto de transporte entra en su cuenta regresiva definitiva para la entrega final a la comunidad de San Cristóbal.