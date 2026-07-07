TransMilenio anuncia cambios en varias rutas muy utilizadas: servicios de la Calle 80 son extendidos

Los usuarios de TransMilenio deberán estar atentos a los cambios que ya empezaron a regir en el sistema de transporte de Bogotá. Resulta que se anunciaron modificaciones en el recorrido de la ruta fácil 6, así como la ampliación de los servicios D24 y J24, medidas con las que se busca mejorar la cobertura y facilitar la movilidad de los miles de pasajeros que utilizan TransMilenio día a día.

Los ajustes hacen parte de la estrategia que implementó el sistema para optimizar el servicio y que tiene la intención de atender la alta demanda y beneficiar corredores como la calle 80 y el sector de Universidades CityU.

TransMilenio modifica la ruta 6: así funcionará

Desde el pasado 4 de julio, la ruta 6 dejó de funcionar en el tramo posterior a la calle 76, pero ahora inicia su recorrido en el Portal 80 para finalizar en dicha estación del norte de la ciudad.



Con esta modificación en el servicio, TransMilenio tiene la intención de concentrar la operación en los sectores con mayor flujo de pasajeros y optimizar los tiempos de viaje. Tenga en cuenta que ahora la ruta 6 incluye las siguientes estaciones:

Portal 80.

Quirigua.

KR 90.

AV. Cali.

Granja - KR 77.

Minuto de Dios.

Boyacá.

Ferias.

AV. 68.

KR 53.

KR 47.

Escuela Militar.

Polo - FINCOMERCIO.

Calle 76.

Las personas que antes abordaban la ruta 6 después de la calle 76 tendrán que buscar nuevas alternativas al interior de la troncal para llegar a su destino.

Millones de ciudadanos pasan por el Portal 80 cada día. TransMilenio.

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TransMilenio amplía los servicios D24 y J24

Otra de las novedades que TransMilenio anunció corresponde a las rutas D24 y J24, las cuales mantendrán conexión directa con Universidades CityU durante un mayor tiempo.

De acuerdo con lo señalado en el comunicado, los nuevos horarios serán de lunes a sábado entre las 4:30 a. m. y las 11:00 p. m., mientras que los domingos y festivos funcionarán desde las 4:30 a. m. hasta las 10:00 p. m.

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Cambios en TransMilenio: recomendaciones para los usuarios

Ante los cambios anunciados, TransMilenio invitó a la ciudadanía a consultar previamente sus recorridos para evitar contratiempos. La empresa recordó que la aplicación TransMiApp permite verificar en tiempo real el estado de las rutas, conocer los horarios de operación y encontrar alternativas cuando se presenten modificaciones en el servicio.

El sistema de transporte de Bogotá sigue ajustando sus servicios para atender el aumento de la demanda y mejorar la experiencia de viaje de los millones de bogotanos que utilizan el sistema diariamente.