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TransMilenio dejará de operar estación Calle 45 y habilitará una temporal en esta fecha

Quienes dependen de esta estación de TransMilenio tendrán que caminar unas cuadras más, reorganizar sus tiempos y adaptarse a un nuevo punto de abordaje.

estación calle 45.jpg
Buses de TransMilenio dejarán de operar en la estación Calle 45.
Foto: TransMilenio, Freepik.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 10 de abr, 2026

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