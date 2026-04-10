TransMilenio dejará de operar estación Calle 45 y habilitará una temporal en esta fecha

En las mañanas, cuando el ritmo de la ciudad apenas comienza a acelerarse, miles de usuarios salen a tomar el transporte público con una rutina ya aprendida, pues suelen validar la tarjeta, ubicarse en el vagón y tomar el bus que los conecta con su destino.

Sin embargo, desde este mes, el recorrido a la estación Calle 45 ese recorrido cambiará. Quienes dependen de esta estación de TransMilenio tendrán que caminar unas cuadras más, reorganizar sus tiempos y adaptarse a un nuevo punto de abordaje en medio de una ciudad que sigue en obra.

TransMilenio cerrará estación Calle 45 y habilitará una temporal

La empresa de transporte público masivo TransMilenio anunció que la estación Calle 45 – American School Way dejará de operar a partir del sábado 18 de abril de 2026. Esto debido a las intervenciones necesarias para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

En reemplazo, ese mismo día entrará en funcionamiento la estación temporal Av. 39, ubicada entre la diagonal 40 y la calle 37, que desde ahora será el nuevo punto de acceso para los usuarios de este sector de la troncal Caracas.



¿Qué rutas tendrá la estación temporal?

Según la compañía, la estación temporal Av. 39 contará con una oferta amplia de rutas para mantener la conectividad en la zona. Entre los servicios disponibles estarán:



Buses de TransMilenio dejarán de operar en la estación Calle 45. Foto: TransMilenio, Freepik.

6

8

AF60

BK23

CH15

DJ24

BL18

BJ74

BH75

Estas rutas permitirán conexiones hacia troncales clave como la Autopista Norte, avenida Suba, calle 80, Las Américas, Caracas sur, Eje Ambiental, calle 26 y carrera Décima.

La apertura de una nueva estación temporal no es un hecho aislado. Con la Av. 39, ya son seis estaciones de este tipo habilitadas en la troncal Caracas, que según TransMilenio, es “una estrategia diseñada para mitigar el impacto de las obras del Metro de Bogotá en la movilidad diaria”.

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Estas nuevas medidas buscan mantener la continuidad del servicio en la zona mientras avanzan los trabajos de infraestructura, priorizando que los usuarios sigan teniendo alternativas de transporte.

Recomendación para usuarios

Ante el cierre de la estación Calle 45, la empresa hizo algunas recomendaciones para los usuarios:

