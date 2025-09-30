TransMilenio frena a usuarios con mascotas: normativa aclara dudas en los viajes

Viajar en TransMilenio nunca es sencillo, y mucho menos cuando se hace en compañía de mascotas. En los últimos días se han registrado varias denuncias y quejas en redes sociales sobre este tema. Una usuaria relató que una persona ingresó al sistema con tres perros grandes, lo que generó incomodidad entre los pasajeros. En otro caso, una mujer discutió con varios usuarios al negarse a descender del bus junto con su mascota.

Ante estas situaciones, es importante recordar que la normativa oficial del Sistema Integrado de Transporte permite el ingreso de animales de compañía, pero bajo reglas específicas que buscan garantizar la seguridad y la convivencia dentro de los buses y estaciones.



Normativa sobre mascotas en TransMilenio

TransMilenio, en coordinación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ha señalado que existen normas claras para quienes viajan con mascotas. En el caso de los animales pequeños, como gatos o perros de talla reducida, deben ser transportados en un guacal lo suficientemente amplio para que puedan moverse con comodidad. Está prohibido que viajen en los brazos de sus dueños.

Los perros medianos y grandes, por su parte, deben portar collar y permanecer sujetos durante todo el trayecto. Además, deben ubicarse en el piso y no pueden ocupar sillas, incluso si están dentro de un guacal. Para las razas catalogadas como de manejo especial, es obligatorio el uso de bozal y deben ser guiados únicamente por personas mayores de edad.



En cuanto a los perros guía, conocidos también como lazarillos, tienen acceso sin bozal siempre y cuando porten la identificación correspondiente, de acuerdo con la Ley 769 de 2002.



Recomendaciones para usuarios con mascotas

Un aspecto que pocos conocen, pero que resulta fundamental, es que solo se permite el ingreso de un animal por persona. Esto implica que, en caso de requerir trasladar más de una mascota, será necesario que otra persona acompañe el viaje y se responsabilice del segundo animal.

De igual manera, es indispensable portar el carné de vacunación vigente del animal y mostrarlo si alguna autoridad lo solicita. Esta medida está contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Con estas disposiciones, TransMilenio busca mantener un equilibrio: permitir a los ciudadanos viajar con sus mascotas, pero bajo condiciones que reduzcan riesgos y promuevan el respeto hacia todos los usuarios del sistema.